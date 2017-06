Theresa May dona senyals d'abandonar el Brexit dur

Canvi de rumb a Downing Street? ¿El Brexit dur ha passat a la història? És el que sembla més probable veient dos dels nous noms que Theresa May va triar ahir per formar part del seu govern i del seu equip de treball més pròxim: Damian Green i Gavin Barwell. Green assumirà la responsabilitat de primer secretari d’Estat, a la pràctica un vice primer ministre i la persona que substituirà la premier May als debats del Parlament quan ella no hi sigui, i Barwell la de cap de l’ staff.

Damian Green, fins ara ministre de Treball i Pensions, va ser un dels conservadors més actius en la defensa de la permanència del Regne Unit a la Unió Europea (UE) i l’home de l’anterior govern que més s’havia significat en la defensa de la continuïtat del club de Brussel·les. A més, és amic de May des de l’època en què tots dos estudiaven a Oxford. Per la seva banda, Gavin Barwell és un altre significat partidari de quedar-se a la UE, tots dos de l’ala més liberal dels tories.

Els resultats de dijous han col·locat el govern britànic en mans dels unionistes del DUP d’Irlanda del Nord i dels conservadors escocesos, tots dos partidaris d’un Brexit tou. Amb el DUP es reprendran avui les converses per garantir un acord d’estabilitat que permeti a May afrontar el Queen Speech, en què ha de defensar un programa de govern.

Fins i tot el ministre de Defensa, Michael Fallon, feia ahir a les càmeres de la BBC algunes afirmacions que fa set dies li haurien valgut molts crítiques dels partidaris radicals del Brexit: “Volem un pacte [amb la Unió] que maximitzi el nostre accés al mercat únic, que arribi a un acord sobre immigració, que continuï la nostra cooperació sobre seguretat”. May, fins ara, només parlava de deixar el mercat únic i la unió duanera europea i, pel que fa a emigració, es limitava a repetir que Londres n’assumiria el control una vegada el país hagués sortit de la UE.

D’altra banda, i amb les dues significatives excepcions ja esmentades, tretze dels ministres que ahir va ratificar May ja formaven part de l’anterior executiu. Una prova que la primera ministra “continua al número 10 però que no té el poder”, segons la comentarista de Sky News Beth Rigby. Hi coincidia l’exministre del Tresor tory George Osborne, en guerra oberta contra May des de la plataforma de l’ Evening Standard, de la qual és editor, en afirmar, també a la BBC: “Theresa May és una zombi al corredor de la mort”.

Trump ajorna la visita

Una altra de les ensopegades simbòlicament rellevants de May, que es va conèixer ahir, és l’ajornament sine die de la visita d’estat que Donald Trump havia de fer al país en els pròxims mesos. El president nord-americà va trucar fa poc a la pre- mier per dir-li que no volia viatjar a Londres si l’opinió pública no hi donava suport. May va ser la primera política que va visitar Trump a la Casa Blanca i la pressa amb què li va parar la catifa vermella per visitar el Regne Unit i ser rebut per la reina va ser molt criticada.