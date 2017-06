Theresa May, en la corda fluixa després de perdre la majoria absoluta

Cop dur per a Theresa May. La primera ministra britànica conservadora, ha estat la gran derrotada de les eleccions generals celebrades ahir dijous al Regne Unit. Tot i que el seu partit ha estat el més votat, i el que hauria obtingut més escons (315) a falta del recompte definitiu, ha perdut la majoria absoluta (330) que tenia en el moment de convocar-les.

L’aposta personal, i del tot innecessària, que va llançar a finals d’abril en avançar les eleccions per aconseguir un "govern fort i estable" amb què fer front a les negociacions del Brexit, s’ha esvaït. I amb ella, el seu crèdit. De fet, la seva carrera política sembla sentenciada. Els laboristes, per la seva banda, haurien aconseguit 261 escons (21 més dels que tenien fins ara), molt per sobre de les expectatives i del que esperaven prominents figures de la formació.

En les primeres hores d’avui, la diputada electe 'tory' Lucy Frazer ja ha afirmat davant de les càmeres de la BBC que May "ha de considerar la seva posició, després d’una nit horrible", un llenguatge que dins de les files conservadores és una invitació al regicidi. Si la dimissió de May tingués efecte en les properes hores o dies, les converses amb la Unió Europea podrien arribar a retardar-se. En qualsevol cas, en l'improbable cas que s’aferrés a Downing Street, May tindria les mans molt lligades. A la pràctica, al Parlament només podrà comptar com a aliats segurs al unionistes nord-irlandeses del DUP.

Amb una cara que reflectia la veritable dimensió de la catàstrofe política a què s'enfrontava, May ha assegurat que "proveiré estabilitat, que és el que necessita el país" en aquests moments. A primera hora d'aquest matí, cap dels grans pesos pesants del partit, Boris Johnson, David Davis, Amber Rudd o Philip Hammond, no s'ha pronunciat encara sobre el futur de la fins ara 'premier'.

A l’altra banda de la balança, qui en surt molt reforçat, tot i no acostar-se ni de lluny als escons dels 'tories' és el fins ara discutit líder del partit laborista, Jeremy Corbyn. En les primeres hores d’avui, en el moment de ser declarat guanyador del districte d’Islington, Corbyn ha demanat la immediata dimissió de May: "Aquesta elecció va ser convocada per la primera ministra per guanyar una ampla majoria, per assegurar la seva autoritat. He travessat el país durant les darreres setmanes, he parlat amb un munt de gent i, sabeu què, la política ha canviat. I la política no tornarà a la caixa on era abans. El que ha passat és que la gent ha dit que ja n’hi ha prou d'austeritat, de retallades en la inversió pública, d'infra-finançar el sistema de salud i les escoles, i de no donar als joves les oportunitats que mereixen. La gent ha votat per l’esperança en el futur i ha girat l’esquena a l’austeritat. I si hi ha un missatge dels resultats d'aquesta nit és que la primera ministra ha de dimitir."

Whatever the final result, our positive campaign has changed politics for the better. pic.twitter.com/EHLta2rnIW — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) June 9, 2017

Alex Salmond perd l'escó

La nit electoral ha donat altres grans sorpreses, que en la seva gran majoria s'han concentrat a Escòcia. A falta de 36 districtes electorals per declarar, el Partit Nacional Escocès (SNP, en les sigles en anglès) ha sofert importants pèrdues. Tant en nombre d'escons (22) com en els diputats que han caigut. Els més rellevant són Alex Salmond, ex primer ministre d'Escòcia, Angus Robertson, fins ara líder de l'SNP a la Cambra dels Comuns, i George Kerevan, un parlamentari que s'havia significat molt en la defensa del procés independentista català. Paradoxalment, però, malgrat la disminució del nombre de diputats independentistes de 56 a 34, la influència del partit en els afers de Westminster pot ser molt més alta, atès els resultats finals.

Una altra de les prominents figures del Parlament que ha perdut l'escó ha estat Nick Clegg, diputat liberal-demòcrata durant dotze anys per Sheffield. Clegg havia estat viceprimer ministre de la coalició amb David Cameron. La nit per als liberals-demòcrates ha estat desigual. Han recuperat terreny a Escòcia però han perdut a Anglaterra. Vince Cable, ex ministre de negocis de l'esmentada coalició, ha recuperar el seu escó a l'oest de Londres. I en ser declarat ha advertir: "Tota l'estratègia del Brexit ha de repensar-se."

Qui ha sortit immediatament a respondre-li, i a valorar els resultats electorals, ha estat l'ex líder de l'UKIP, Nigel Farage. En diferents piulades, ha advertit del perill en què entra el procés del Brexit després que de la jornada electoral hagi sorgit un parlament sense majoria absoluta.

Article 50 had been triggered and we were on our way. May has put all this in jeopardy. Even David Davis is now making Brexit concessions. — Nigel Farage (@Nigel_Farage) June 9, 2017

Les eleccions celebrades dijous són les primeres des de 1970 en què els dos partits majoritaris concentren més del 80 per cent dels vots, 43% per als conservadors i 40% per als laboristes.