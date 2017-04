Tillerson: "L'era de la família d'Al-Assad s'ha acabat"

El secretari d'Estat dels Estats Units, Rex Tillerson, ha explicat aquest dimecres que, per Washington, el regnat de la família Al-Assad a Síria s'ha acabat. "S'ho han buscat, i cada dia que passa hi ha més proves que podrien servir per iniciar un procés judicial contra el dictador siri per crims contra la humanitat", ha dit Tillerson en roda de premsa després de la reunió amb el seu homòleg rus, Serguei Lavrov.

"Puc assegurar que hi ha gent treballant en aquest cas, però és un tema delicat", ha dit el secretari d'Estat dels EUA, que ha estat tallat per Lavrov: "En alguns punts estem d'acord, com en la lluita contra el terrorisme, però aquí no. Insistim en què és necessària una investigació objectiva per saber si el Govern sirià va utilitzar armes químiques contra la població. No volem especular sobre això", ha dit el ministre rus, que ha demanat a L'Haya i a Nacions Unides que comencin una investigació. "Si no ho fan, voldrà dir que no volen que se sàpiga la veritat".

"Acabar amb Al-Assad significaria deixar-li via lliure a Estat Islàmic. Per això fem una crida al sentit comú", ha dit Lavrov.

Trobada amb Putin

A la reunió entre Tillerson i Lavrov, en la que també s'ha discutit sobre la situació a Afganistan, Ucraïna, la lluita contra el cibercrim i el risc nuclear de Corea del Nord, s'hi ha sumat també el president rus, Vladímir Putin.

"Algú està intentant minar les relacions entre els nostres països. Però no ho aconseguiran. Després de parlar aquest dimecres ens entenem millor i esperem que això serveixi en un futur", ha dit Lavrov en roda de premsa.

Tillerson ha afegit que Washington espera reconstruir les relacions amb Moscou i que establirà una taula de diàleg per trobar una solució conjunta al conflicte sirià i amb Corea del Nord. "Creiem que el Govern rus està en una molt bona posició per reconduir la conducta de Pyongyang, i continuarem treballant en aquest sentit; des d'una perspectiva política i no militar", ha dit el nord-americà.