Dos morts en un tiroteig a una escola de primària de Califòrnia

Un tiroteig aquest dilluns a una escola de primària del sud de Califòrnia ha deixat almenys dos morts i dues persones ferides de bala, segons apunta el departament de bombers i la policia de San Bernardino i recull Reuters.

L'incident s'hauria produït a les 10.30 del matí, hora local, a l'escola de North Park a San Bernardino, a uns 100 quilòmetres de Los Angeles.

"Creiem que es tracta d'un assassinat suïcida. Ha passat a classe. Dos estudiants han estat traslladats a l'hospital", ha dit a través de Twitter el cap de la policia de San Benardino, Jarrod Burguan i ha afegit que "la informació preliminar és que hi ha quatre víctimes, que estan sent ateses. El sospitós probablement ha caigut també".

We believe this to be a murder suicide. Happened in a class room. Two students have been transported to the hospital.