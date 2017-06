Tiroteig i explosions en un complex turístic de Manila

La policia manté acordonat un complex turístic a Manila, la capital de les Filipines, per diverses explosions i trets. Els testimonis expliquen que de l'edifici del Resorts World Manila surt fum. La direcció de l'establiment ha confirmat a Twitter que el complex turístic està tancat arran d'un tiroteig.

Resorts World Manila is currently on lockdown following reports of gunfire from unidentified men. — Resorts World Manila (@rwmanila) 1 de juny de 2017

Segons el portal Site, Estat Islàmic ha reivindicat l'autoria de l'atac. Experts en seguretat apunten que es podria tractar de llops solitaris procedents de la ciutat de Marawi, al sud del país i on milícies islamistes afins a l'organització terroristes combaten des de fa 10 dies contra tropes governamentals. En els enfrontaments han mort gairebé 200 persones.

IS Operative Indicates IS Responsibility for Resorts World Manila Attack https://t.co/El4GWUHE3s — SITE Intel Group (@siteintelgroup) 1 de juny de 2017

Una font del complex ha explicat a Reuters que han començat les evacuacions dels treballadors i dels clients del recinte, que inclou un casino i un hotel i es troba a prop de l'aeroport de Manila.

La premsa local informa que l'assalt ha tingut lloc divendres a la matinada (hora local) quan uns homes no identificats i amb el cap cobert amb caputxes negres han irromput a l'edifici disparant i calant-hi foc.