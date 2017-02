Tony Blair crida per aixecar-se contra el "Brexit a qualsevol preu" de May

Tony Blair passa al contraatac amb una missió molt concreta: persuadir els britànics per impedir la sortida del Regne Unit de la Unió Europea (UE). L’ex primer ministre laborista ho acaba de dir en un poderós i enèrgic discurs d’oposició al Brexit que ha fet al centre de Londres. Per dur a terme el seu projecte ha demanat la creació d’un "moviment políticament transversal", d'ample espectre, que aplegui forces de diferents partits i sectors socials per fer front al que ha qualificat de " Brexit a qualsevol preu" que promou el govern de Theresa May. “És el moment d’aixecar-se en defensa d’allò que creiem, sense por, amb la força dels arguments”.

Blair ha pronunciat la conferència una setmana abans que la Cambra dels Lords comenci a debatre esmenes a la llei de l’article 50, que un cop aprovada facultarà la 'premier' Theresa May a endegar el procés de divorci de la Unió Europea (UE), previst per a finals de març. Simbòlicament, sota el fòrum de l’organització Open Britain, l’ex 'premier' ha pronunciat el seu discurs al mateix lloc, la seu de Bloomberg, en què David Cameron va anunciar quatre anys enrere que convocaria un referèndum sobre la pertinença a la UE si tornava a guanyar les eleccions generals del 2015.

El discurs de Blair enfurismarà el govern i els brexiters més radicals, que ja l’han acusat de no respectar “la voluntat del poble britànic” expressada en el referèndum del 2016. El resultat de la votació, però, sempre d’acord amb Blair, es va sustentar en el que ha qualificat "d’imperfecte coneixement" de les conseqüències de la sortida de la Unió Europea. Entre altres, va esmentar-ne algunes que ja són ben visibles, com ara l’augment del preu dels aliments, en bona mesura, causat per la davallada de la cotització de la lliura, el 20% en relació amb el dòlar, i el 12% en relació amb l’euro. Un altre dels perills que implica el Brexit és el de la desintegració del Regne Unit. "El 2014 es va evitar per molt poc en el referèndum d’Escòcia, però la propera vegada l’argument a favor de la independència serà més fort", ha dit.

Una altra de les raons que expliquen el resultat de la votació del 23 de juny és "i em sap greu dir-ho –ha afirmat– la feblesa del partit laborista". La setmana passada, Jeremy Corbyn va ordenar als seus diputats de votar a favor de la llei de l'article 50. Amb tot, una cinquantena llarga s'hi van oposar.