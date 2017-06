Tortures i execucions taquen l’alliberament de Mossul

A Mossul, l’Estat Islàmic (EI) ja només controla 10 quilòmetres quadrats a la ciutat vella, però la batalla per alliberar aquest bocí de la localitat serà la més dura i decisiva per l’orografia del lloc, un entramat de carrerons petits i serpentejants, densament poblats. Encara hi queden atrapats 200.000 habitants i un grapat de jihadistes que defensaran a sang i foc la gran mesquita d’Al Nuri, carregada de simbolisme perquè des d’allà, des del capdamunt del minaret del temple, el líder de l’EI, Abu Bakr al-Baghdadi, va declarar un califat islàmic a cavall entre l’Iraq i Síria. Tres anys després de prendre de Mossul i d’expandir-se ràpidament al llarg del territori iraquià i sirià, a l’EI ja només li queda un 5% del territori que va conquistar a l’Iraq i menys d’un 40% del que va usurpar a Síria.

Però darrere de cada localitat alliberada per les forces iraquianes amb el suport dels bombardejos de la coalició internacional hi ha quedat un rastre de mort i cases destrossades. A cada passa feta, els jihadistes, en veure’s amenaçats, executen centenars de civils que intenten fugir, i els autodenominats alliberadors -la coalició internacional i les forces iraquianes- han fet justícia pel seu compte, i han comès abusos contra civils a qui acusaven de col·laborar amb l’EI.

L’ARA ha sigut testimoni, per mitjà d’aquesta periodista i del fotògraf Diego Ibarra Sánchez, d’abusos comesos per les forces iraquianes. Un soldat va presumir d’haver torturat fins a la mort un grup d’adolescents que estaven detinguts i que presumptament eren jihadistes. L’uniformat, cofoi, mostrava un vídeo del seu mòbil en què es veia els nois morts de por, amb les mans lligades a l’esquena i asseguts al terra d’una habitació fosca.

En un dipòsit de cadàvers s’acumula una muntanya de cossos sense vida, que s’alcen entre els llums de tungstè que il·luminen incandescents el lloc. Entre els cadàvers, n’hi ha dos amb un estrany uniforme militar i un altre d’un civil, molt jove, amb signes de tortura i les mans lligades a l’esquena amb unes brides de plàstic.

Fins i tot a les posicions més avançades es cometen barbaritats. A l’oest de Mossul, un soldat iraquià amb cara d’adolescent es fa una selfie, somrient, amb el cos sense vida d’un combatent de l’EI, com es pot veure a la fotografia que il·lustra aquest reportatge. El cadàver, totalment destrossat, ha sigut arrossegat per tot el carrer.

Fa temps que Amnistia Internacional denuncia abusos de les milícies xiïtes i de les forces de seguretat durant i després de les operacions militars per obtenir el control del territori iraquià dominat per l’Estat Islàmic. Però fins ara ni el govern iraquià ni les potències estrangeres hi havien fet res. Havien mirat cap a una altra banda.

La situació ha canviat radicalment després de la publicació al setmanari alemany Der Spiegel de les fotografies fetes pel reporter iraquià Ali Arkadi. Les imatges evoquen les tortures i vexacions a la presó iraquiana d’Abu Ghraib, que en el seu moment ja van fer avergonyir l’exèrcit dels Estats Units.

En declaracions exclusives al portal àrab Yalla, el cap del govern iraquià, Haider al-Abadi, va assegurar que ha creat un comitè especial per “verificar l’autenticitat de les imatges i vídeos que, suposadament, mostren violacions de drets humans a Mossul”. “Si es demostra que algun oficial o militar és culpable d’aquests càrrecs, anirà al tribunal militar, on rebrà el càstig corresponent. La decisió dels jutges no es veurà influenciada pel rang militar de l’acusat”, va manifestar el primer ministre.

Un alt funcionari de l’oficina d’Al-Abadi ha confirmat a l’ARA la creació del comitè especial i ha precisat que estan “molt preocupats per les acusacions” i que estudiaran “cada cas amb detall”.