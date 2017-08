Tres ONG suspenen els rescats al Mediterrani

Metges Sense Fronteres, Sea Eye i Save the Children. Aquestes són les tres ONG que han cancel·lat les seves operacions de rescat en el Mediterrani central, davant les costes de Líbia. El motiu és la inseguretat a la zona i les restriccions a l'assistència humanitària per part de les autoritats líbies.

L'ONG alemanya Sea Eye, que compta amb dos vaixells de bandera holandesa, ha justificat la retirada pel "canvi de la situació de seguretat en el Mediterrani occidental i el tracte explícit en contra de les ONG per part dels guardacostes libis". Per la seva banda, Save the Children ha especificat que esperarà que "es donin les condicions de seguretat per reprendre les operacions, ja que ara mateix la situació al país magribí és preocupant".

Aquestes dues ONG s'han sumat a la decisió que MSF va prendre dissabte de suspendre temporalment les missions de rescat. Les organitzacions estan preocupades per la intenció del govern de la Unitat de Trípoli, que controla la part occidental de Líbia, d'establir la seva pròpia zona de recerca i rescat d'immigrants, una decisió que el govern alemany ja ha condemnat.

Pèrdua d'aigües internacionals

Amb l'aplicació d'aquest anunci, Líbia ampliaria les competències marítimes i augmentaria el control sobre les aigües territorials de les 12 milles actuals -gairebé 20 quilòmetres- fins a 70 milles -més de 110 quilòmetres- des de la línia de la costa. Això desplaçaria les ONG que treballen en aigües internacionals cap a l'interior del Mediterrani.

Tal com ha alertat Save the Children, aquestes 70 milles serien "difícils de superar per als immigrants que surten de la costa de Líbia en embarcacions precàries, de goma lleugera, amb poc combustible i fàcilment inundables". Per això, les organitzacions que operen a la zona temen per la vida d'aquests immigrants.

També els preocupa la pèrdua de seguretat dels equips de rescat, ja que no està clar si podrien accedir a aquesta nova zona i, si ho fessin, potser estarien posant en perill la seva integritat física. "No es pot garantir la seguretat de la tripulació", ha anunciat el fundador de Sea Eye, Michael Buschheuer, a través d'un comunicat.

A més, el cap de la missió de Proactiva Open Arms, Riccardo Gatti, ha advertit que els guardacostes libis "són veritablement perillosos perquè disparen". De fet, l'ONG catalana va ser interceptada tot just fa una setmana quan navegava davant les costes de Líbia per socórrer els immigrants. La marina de Líbia va amenaçar-la i va demanar-li que s'allunyés amb trets a l'aire.

El codi de conducta ja està en marxa

A principis d'agost, Itàlia va aprovar un nou codi de conducta -avalat per la Unió Europea- per regular el comportament de les ONG que operen al Mediterrani davant de Líbia. Tot i així, no van sumar-s'hi totes les organitzacions que rescaten immigrants en aquesta zona i Itàlia va amenaçar-les dient que no els permetria atracar als seus ports. De fet, MSF i l'alemanya Jugend Rettet ja s'han trobat amb la prohibició d'amarrar als ports italians.

El flux migratori cap a Itàlia des de Líbia continua a la baixa. Al llarg d'aquest 2017 han desembarcat fins a 96.930 immigrants en aquest país europeu.