Tres ferits a Alemanya quan un vehicle ha irromput en una zona de vianants

Tres persones han resultat ferides a la ciutat alemanya de Heidelberg després que un home ha irromput amb un vehicle en una zona de vianants.

L'atacant, que també estava armat amb un ganivet, ha estat ferit de bala per la policia en un breu enfrontament després de fugir del lloc dels fets.

Per ara no se sap quina és la motivació de l'home però la policia descarta el mòbil terrorista i assegura que l'home ha actuat sol.

