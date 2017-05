La presidència de Trump en perill?

A Donald Trump el persegueix l'ombra de la sospita que el Kremlin de Vladímir Putin va fer tot el possible perquè es guanyés les claus de la Casa Blanca per substituir Barack Obama. En campanya i en els seus primers mesos al capdavant de l'administració nord-americana la presumpta ingerència russa als afers interns ha embolicat l'ambient polític i ha encès més d'una alarma, fins al punt que hi ha qui veu a Trump cada cop més a prop d'un 'impeachment'.

Les cases de joc 'online' d'Europa i els Estats Units han vist com en els últims dies augmentaven les apostes a l'opció que Donald Trump no aconseguirà acabar la legislatura i que es veurà abocat a un judici polític, com el que es va haver de sotmetre Bill Clinton per mentir sobre les relacions sexuals amb la becària Monica Levinsky.

Què és la trama russa?

El cas sobre les relacions entre Trump i el seu cercle amb les autoritats russes. Ja amb els rumors sobre la ingerència russa, el llavors candidat republicà va fer més una picada d'ull a Putin, de qui va dir que era "millor president que Barack Obama". Els serveis secrets d'intel·ligència nord-americans no tenen cap dubte que els russos van piratejar els comptes de correu del Comitè Nacional Demòcrata per perjudicar les opcions de la candidata Hillary Clinton i afavorir les de Trump. Pocs dies abans d'arribar a la Casa Blanca, Trump admetia per primer cop que el ciberatac duia el segell de Moscou.

Qui investiga la trama?

Actualment hi ha tres investigacions en marxa:

FBI. L'exdirector de l'agència de seguretat James Comey va obrir una investigació per esbrinar si el cercle de Trump es va coordinar amb Rússia per ajudar-lo a arribar a la Casa Blanca. L 'FBI ha demostrat que el Kremlin va actuar per perjudicar Clinton. En el punt de mira va situar Micahel Flynn, l'home a qui Trump va nomenar assessor en seguretat i que poc després va haver de dimitir en conèixer-se que havia amagat els seus contactes amb l'ambaixador rus a Washington. El fiscal general, Jeff Sessions, ha hagut d'autoexcloure's d'aquesta investigació per les seves pròpies relacions amb els russos.

Senat. De majoria republicana, la cambra també ha obert una investigació "imparcial", "conservadora" i "transparent" sobre el casen què s'espera que declarin un centenar de càrrecs i persones relacionades amb Trump. Un dels plats forts de les audiències és la declaració de Jared Kushner, gendre i assessor especial de Trump, i que com Flynn s'havia reunit amb l'ambaixador i un banquer russos.

Trama rusa, qui és qui

Congrés. La polèmica en aquesta comissió és que Devin Nunes, president del comitè d'intel·ligència de la cambra, ha hagut de retirar-se pressionat per les crítiques demòcrates de la seva imparcialitat en el cas.

Per què Trump va fulminar el cap de l'FBI?

Oficialment, el president va destituir per sorpresa James Comey, per la gestió erràtica de la investigació sobre els correus electrònics de Hillary Clinton. L 'inusual cessament ha provocat un vendaval polític que encara bufa i que pocs s'atreveixen a augurar com acabarà o si suposarà la fi de la presidència de Trump, que alguns ja han batejat com a 'Trexit', amb paral·lelisme amb el Brexit. Trump ha animat encara més la polèmica en criticar sense embuts la professionalitat de Comey, el responsable que l'FBI hagi obert una investigació per a la trama russa però la bola ha acabat per fer-se enorme per la filtració del 'New York Times' en què s'assegura que el president va intentar sense èxit que Comey tanqués les pesquises contra Flynn i li va demanar "lleialtat". El cap de l'FBI va respondre oferint "honestedat"i hores després i sense previ avís, era acomiadat de l'FBI.

Trump pot ser castigat?

De confirmar-se aquesta pressió, Trump podria ser acusat d'obstrucció a la justícia, un dels delictes federals més greus que castiga les persones que sota amenaça o ús de la força tracti d'influir o obstruir l'aplicació i compliment de la legislació. Com el president és inviolable jurídicament, només queda l'opció d'un 'impeachment', un judici polític que només té dos antecedents: Richard Nixon, però que va dimitir abans de sotmetre's, i Bill Clinton, que va superar amb èxit l''impeachment'. En tot cas, Trump jugaria, de moment, amb avantatge per sortir-se'n bé perquè les dues cambres estan controlades per una majoria republicana i, de moment, cap dels congressistes ha donat pistes que tingui intenció d'acabar amb la carrera política del 45è president dels Estats Units.