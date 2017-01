El Brexit haurà de passar pel Parlament britànic

El Parlament del Regne Unit haurà d'autoritzar l'activació de l'article 50 del Tractat de Lisboa que posa en marxa el Brexit, la sortida britànica de la Unió Europea, segons ha dictaminat aquest matí el Tribunal Suprem. La decisió s'ha pres per 8 vots a 3.

Amb aquesta decisió, la màxima instància judicial britànica ha rebutjat el recurs que havia presentat el govern contra una decisió anterior que l'obligava a consultar els diputats abans d'invocar el decisiu article del Tractat de Lisboa, que inicia les negociacions sobre la retirada d'un país del bloc comunitari.

El tribunal s' inclina a favor del paper preeminent del Parlament per sobre del rol del govern. A principis de novembre, aquesta instància va decidir la sentència contra el interessos de l'executiu de Theresa May, en instar Downing Street a demanar l’aprovació dels comuns i de la cambra dels Lords com a pas previ per engegar la sortida de la Unió Europea (UE).

Amb aquesta derrota del 'cabinet', es corre el risc que la data d’inici del procés del Brexit, prevista per a finals del mes de març, es retardi prou mentre el poder legislatiu no sanciona la llei que l’hauria d’oficialitzar formalment. Perquè durant la tramitació s’obre la possibilitat que des de tot l’espectre polític es presentin esmenes al text, per breu que sigui, que intentin de posar cotilles a la capacitat de maniobra dels negociadors britànics.

El líder dels laboristes, Jeremy Corbyn, ha avançat que el seu grup no presentarà batalla parlamentària ni cap impediment per fer complir els "resultats del referèndum i la voluntat dels britànics" i assegura, en el seu compte de Twitter que "no frustrarà el procés per invocar l'article 50"

Labour respects the result of the referendum and the will of the British people and will not frustrate the process for invoking Article 50. — Jeremy Corbyn MP (@jeremycorbyn) 24 de gener de 2017

Per bé que durant la campanya del referèndum la majoria de diputats eren contraris al Brexit, el resultat sorgit de les urnes el 23 de juny els ha modulat l'actitud, acceptant-la, sobretot al 'pars', una cambra no electa. Amb tot, un bon nombre de parlamentaris, i també de Lords, són contraris a la sortida del mercat únic i podrien intentar introduir modificacions a la llei. La setmana passada, la primera ministra britànica va donar com un fet definitiu que en el moment en què el Regne Unit abandoni la Unió Europea també sortirà del mercat únic.

El govern ja té a punt diferents redaccions de la llei que durà al Parlament. En cap cas, els enunciats no superen les tres línies, segons les informacions que han transcendit fins ara. Aquest plantejament, però, ja ha rebut crítiques per part dels mateixos lletrats del govern, que han suggerit a Downing Street que unes característiques semblants podrien comportar més desafiaments legals. Molts especialistes consideren que la pobra redacció de la llei del referèndum ha permès ara la presentació de les demandes legals.

El paper de les assemblees nacionals

La sentència del Suprem deixa clar que el govern no està obligat a consultar als parlaments de Gal·les, Escòcia i Irlanda del Nord. Fins ara, la jurisprudència del Suprem suggereix que quan els Comuns introdueixen una llei que afecta temes que han estat transferits a les anomenades 'home nation', els parlaments dels poders retornats s’hi han de pronunciar. La sentència del Suprem descarta donar veu als tres parlaments regionals.

El cas que resolt aquest matí és fruit de la demanda encapçalada per l’empresària i gestora de fons d’inversions Gina Miller, que arran de la seva iniciativa ha rebut amenaces de mort i ha estat assetjada a través de les xarxes socials.

La llei del referèndum del 23 de juny que l’executiu de David Cameron va presentar al Parlament l’any 2015 no era legalment vinculant. Els tres membres de l’Alt Tribunal que van decidir contra el govern van interpretar que el plebiscit era només un exercici consultiu i, en conseqüència, calia la implicació del Parlament. El veredicte va provocar una rabiosa reacció per part dels sectors mediàtics més partidaris del Brexit.

La d’avui no serà la darrera demanda per causa del Brexit. Una iniciativa popular duta a terme a la república d’Irlanda intentarà elevar al màxim tribunal europeu un recurs sobre la irreversibilitat del procés. D'aquí 15 dies, a més, es veurà un altre cas al mateix Alt Tribunal d’Anglaterra i Gal·les que ja va prendre la decisió contra el govern May, i que té com a objectiu impedir que el Regne Unit abandoni l'Espai Econòmic Europeu encara que marxi de la UE.

Després de conèixer-se el veredicte judicial, el líder dels laboristes, Jeremy Corbyn, ha fet un tuit en què "exigeix un pla del govern, la rendició de comptes davant el Parlament durant les negociacions i una votació en l'acord final".