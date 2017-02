Troben 74 cossos ofegats a la costa de Líbia

Els cossos sense vida de 74 persones han estat arrossegats a les platges de la ciutat líbia de Zauiya, segons ha informat la Mitja Lluna Roja.

El canal de l'ONG per al Pròxim Orient ha difós al seu compte de Twitter imatges de bosses de cadàvers arrenglerades sobre la sorra. Els cossos han estat traslladats a una fossa comuna a Trípoli, segons les autoritats locals.

#Libya: Tragedy again today as #RedCrescent recover bodies of 74 people from a boat washed ashore near #Zawiya #StopIndifference #migration pic.twitter.com/YarPI5mYEG