Tropes i turistes compleixen amb el ritual de la seguretat i les 'selfies'

Tropes i turistes compleixen amb el ritual de la seguretat i els 'selfies' / QUIM ARANDA

Al davant de les tanques de Downing Street, la Mary, de 65 anys; l'Andy, de 20, i el Bob, de 67, una família nord-americana de Chicago que passa una setmana de vacances a Londres, veien al migdia d’avui el moviment de policies armats que hi havia al voltant de la residència del primer ministre britànic com quelcom natural. "És el món en què vivim; ens hi hem d’acostumar". Darrere de les tanques, una parella de soldats posaven nota de color sorra del desert a l’uniforme blau i negre dels oficials de guàrdia habituals, que duen fusells automàtics.

El reforçament de la seguretat no evita el ritual de les fotos i dels curiosos, i encara menys el de les ' selfies' davant de l’accés a la casa més famosa del món. Cal un record, i tant és quines siguin les circumstàncies. En les següents paraules de la Mary hi ha una sensació de resignació, quasi de fatalitat: "No hi podem fer res, però no per això deixarem de fer el que havíem planejat". Però el Bob, el seu marit, afegeix: "Em sento igual de segur que ahir o abans-d’ahir. Som nord-americans, sabem què és el terrorisme, nosaltres i tot el món el patim. Per tant...” Com a la guerra, 'keep calm and carry on' [calma i endavant].

Un grup de quatre amics de Mumbai, que també passen set dies a Londres, manifesten el mateix. "Molt segurs, molt segurs. Cap problema". Mentre compleixen amb la tradició de l'autoretrat, a Whitehall, la gran artèria que uneix Trafalgar Square amb la plaça del Parlament i que aplega bona part de l’administració britànica, s'estan duen a terme els preparatius per a una breu desfilada: un acte que commemora el Dia Internacional dels Cascos Blaus de les Nacions Unides. El carrer està parcialment tallat als vianants i al tràfic. Uns nens, vestits amb roba militar, reparteixen fulls informatius per explicar què hi fan.

Arriben les tropes

Altres soldats, en aquest cas professionals, han aparegut també al centre de Londres una estona abans, quan passaven pocs minuts de les 11.30 h, hora local. Una companyia dels Royal Marines, precedida per una oficial de policia a cavall, ha arribat a la Casa dels Comuns, la seu del Parlament. Començava així l’operació Tempora, que dimarts al vespre va ordenar la primera ministra, Theresa May, com a resposta a l’atemptat terrorista de dilluns al Machester Arena i que de moment ha costat la vida a 22 persones i ha causat quasi una seixantena de ferits.

L'arribada d l'exèrcit britànic al parlament gairebé s'ha convertit en una atracció turística més per als vianants @ARA_mon pic.twitter.com/E3j4hR2MA3 — Quim Aranda (@ArandaQuim) May 24, 2017

El desplegament de fins a 3.800 soldats ha de permetre a la policia protegir amb més efectius altres llocs públics i estratègics del país. Es tracta, però, d’una "mesura temporal", deia a primera hora d’avui, a BBC Radio 4, la ministra de l’Interior, Amber Rudd.

Però el que, de fet, és part del protocol d’actuació després que el nivell d’alerta terrorista al Regne Unit s’hagi elevat les darreres hores de greu a crític, i que implica que un nou cop podria ser “imminent”, ha estat vist per la gernació de turistes que recorrien els llocs més emblemàtics de Westminster com un espectacle més. Un record fotogràfic per endur-se cap a casa, com feia el Robby, un australià de 39 anys que seguia amb el seu iPhone el pas de marxa de la companyia mentre es ficava per l’entrada de St. Stephens del Palau de Westminster.

En altres llocs de la ciutat, com el també Palau de Buckingham, l’estació de Victoria o la zona de les ambaixades, al barri de Belgravia, s’han vist alguns soldats, postals que feia catorze i dotze anys, respectivament, que no es veien. Soldats aleshores a l’aeroport de Heathrow, amb motiu de l’inici de la segona Guerra del Golf, i després dels atemptats del juliol de 2005 contra la xarxa de metro i un autobús de Londres.

Que sigui fer el joc als terroristes o no, convertir les ciutats occidentals en quasi un escenari o un decorat de guerra, "es el risc que es corre, encara que el públic ha d’entendre, i crec que ho sap, que no és una mesura permanent", deia aquest migdia al programa 'World at one', de la BBC, lord Dannatt, membre de la Cambra dels Lords i màxim responsable de l’exèrcit britànic entre 2006 i 2009.