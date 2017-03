Trump acusa Alemanya de deure "grans quantitats de diners" a l'OTAN i als EUA

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha acusat aquest dissabte Alemanya de deure "grans sumes de diners" a l'OTAN i al seu país, l'endemà de la reunió que van tenir a la Casa Blanca amb la cancellera alemanya, Angela Merkel.

En el seu compte personal de la xarxa social Twitter, Trump ha indicat també que va mantenir una "gran" reunió amb Merkel, tot i les " falses notícies" que, al seu parer, han aparegut als mitjans al respecte.

Despite what you have heard from the FAKE NEWS, I had a GREAT meeting with German Chancellor Angela Merkel. Nevertheless, Germany owes.....

"Malgrat el que han sentit de les falses notícies, vaig tenir una gran reunió amb la cancellera alemanya, Angela Merkel", ha tuitejat Trump, que passa el cap de setmana a la seva residència de Mar-a-Llac, a Florida.

...vast sums of money to NATO & the United States must be paid more for the powerful, and very expensive, defense it provides to Germany!