Trump: "El Brexit serà una cosa fantàstica per al Regne Unit"

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha rebut avui la primera ministra del Regne Unit, Theresa May, a la Casa Blanca i ha assegurat que la relació entre els seus països "és més forta que mai" i que respecta "el dret dels britànics a independitzar-se".

"Un Regne Unit independent i lliure és una benedicció per al món", -ha assegurat Trump-. " El Brexit serà una cosa fantàstica".

El mandatari republicà considera que la sortida dels britànics de la Unió Europea era d'esperar perquè la gent vol més seguretat a les fronteres. "Podreu escollir qui ve a viure al vostre país, podreu tenir la vostra pròpia identitat", ha dit, després de recordar que ell va predir el Brexit.



Abans, Trump i May han tingut una reunió durant la qual han parlat de diversos temes, entre els quals la lluita contra l'Estat Islàmic, el paper de l'OTAN i la negociació d'un futur tractat comercial entre tots dos països. Aquest últim punt és una prioritat per a la líder britànica.

May també ha dit que el president nord-americà està "un 100% a favor de l'OTAN" i que el seu país mantindrà les sancions contra Rússia per la seva annexió de Crimea. Trump, per la seva part, ha afirmat que és "massa aviat" per parlar d'aquesta qüestió i que vol una "bona relació" tant amb Rússia com amb la Xina.

Alguns mitjans nord-americans han informat que Trump podria mantenir una conversa telefònica amb el president rus, Vladímir Putin.