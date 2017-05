Trump va demanar-li lleialtat a Comey, però aquest s'hi va negar, segons el NYT

El president dels Estats Units, Donald Trump, va exigir-li, durant un sopar a inicis de febrer d'aquest any, al llavors director de l'FBI, James Comey, lleialtat. Comey però, acomiadat aquesta setmana, va negar-s'hi, i, a canvi, li va oferir "honestedat".

Aquesta escena, desvelada aquest divendres pel ' New York Times' podria haver començat la mala relació entre Trump i Comey, que ha acabat desembocant en una tempesta política a Washington.

El prestigiós diari de Nova York assegura que han conegut de l'existència d'aquesta escena pels comentaris de diversos alts càrrecs de l'FBI, que estan descontents amb la decisió del president Trump.

Aquest dijous, de fet, el director actual en funcions d'aquesta agència va dir davant el Congrés dels EUA que la majoria de membres de l'FBI estaven molt satisfets amb la labor de Comey.

En un punt de la conversa entre Trump i l'exdirector de l'FBI, després que el president es ventés de la seva victòria i de les multituds que aconseguia reunir en els seus mítings, Trump va demanar-li a Comey que li "jurés lleialtat".

Comey s'hi va negar, i li va prometre, en canvi, que seria "honest amb ell". Insatisfet amb aquesta resposta, Trump va demanar-li dues vegades més aquesta lleialtat, però Comey no va cedir, segons 'New York Times'.

540x306 Manifestants davant la Casa Blanca protestant contra la decisió d'acomiadar Comey. / Jonathan Ernst / REUTERS Manifestants davant la Casa Blanca protestant contra la decisió d'acomiadar Comey. / Jonathan Ernst / REUTERS

"L'exdirector de l'FBI creu ara que aquest sopar va ser un presagi de la seva caiguda", explica el diari. Un portaveu de la Casa Blanca, però, contestant les paraules de Comey, assegura que Trump no va demanar-li lleialtat personal, sinó lleialtat al poble i la pàtria.

Adeu

Aquest dijous al vespre, Comey va publicar una carta pública en què reaccionava per primera vegada al seu acomiadament. En ella, demana comprensió pel president, "qui té tot el dret d'acomiadar el director de l'FBI per qualsevol raó o per cap".

"No perdré més temps en aquesta decisió ni de la forma que va ser executada. I espero que vosaltres tampoc. Està fet i jo estaré bé, encara que trobaré a faltar aquesta feina profundament", escriu Comey a la carta.

En el moment de l'acomiadament, l'exdirector de l'FBI estava investigant les possibles connexions de la campanya de Donald Trump a la presidència dels EUA amb el Govern de Rússia de Vladímir Putin.