Trump: "Un gran conflicte amb Corea del Nord és possible"

El president dels Estats Units, Donald Trump, troba a faltar conduir, sent que està tancat en una bombolla i està sorprès de com és de difícil la seva nova feina.

"M'encantava la meva vida anterior. Tenia moltes coses en marxa. Ara treballo molt més que abans: pensava que seria més fàcil", ha dit Trump en una entrevista a l'agència Reuters per repassar els seus 100 primers dies al capdavant de la Casa Blanca.

Durant la xerrada, el president dels EUA s'ha referit als temes més polèmics del seu mandat: la renegociació de la zona de lliure comerç amb el Canadà i Mèxic ( NAFTA), el canvi climàtic, l' Estat Islàmic, la seva relació amb el president xinès i els problemes amb Corea del Nord, país del qual ha advertit que "un gran conflicte amb ells és possible".

"Ens agradaria solucionar-ho diplomàticament, però és molt difícil", ha dit Trump, que també ha atacat l'aliada de Washington a la península de Corea. "L'acord que tenim [amb Seül] de lliure comerç és desastrós. El renegociaré o el revocaré", ha afirmat el president dels EUA, que també vol fer pagar a Corea del Sud per l'escut antimíssils, valorat, segons Trump, en 1.000 milions de dòlars.

El multimilionari ha explicat que manté una "molt bona relació" amb el president xinès, Xi Jinping, de qui ha dit que fa tot el que pot per solucionar el conflicte amb Corea del Nord. Per això, "per no causar-li problemes ara mateix", Trump ha dit a Reuters que refredaria les relacions amb Taiwan, país que la Xina no reconeix.

L'Estat Islàmic

Durant la conversa, Trump també s'ha referit a la lluita contra l' Estat Islàmic, a qui vol eliminar. "Han de ser vençuts, hem d'acabar amb ells. I ha de ser una humiliació", ha dit el president dels EUA, que també s'ha referit a la política interna del seu país.

"Si hi ha un tancament de l'administració hi haurà un tancament de l'administració", ha afirmat Trump sobre l'amenaça del Partit Demòcrata, que vol prendre-li el finançament a la Casa Blanca en cas que segueixi endavant amb la persecució a les " ciutats santuari" i la construcció del mur amb Mèxic. En cas d'efectuar-se aquest tancament, milers de funcionaris deixarien de cobrar els seus sous. "Seria molt negatiu que passés, però estem preparats", ha assegurat Trump.