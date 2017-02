Trump: "He heretat un desastre"

El president dels EUA, Donald Trump, ha assegurat aquest dijous que "ha heretat un desastre dins i fora del país", en una roda de premsa que ha fet a la Casa Blanca on ha criticat amb duresa els mitjans de comunicació.

"Llegeixo als mitjans que hi ha caos a la meva administració, quan en realitat el que fa és treballar com una màquina ben engreixada", ha lamentat Trump que ha dit que mai un president acabat d'arribar al poder havia fet "tantes coses en tan poc temps".

Trump s'ha sorprès de les crítiques pel mur que vol aixecar amb Mèxic. " Porto un any i mig dient que faria el mur, jo no menteixo com altres polítics", ha dit abans d'anunciar que tindrà llesta la setmana que ve una "nova ordre executiva per protegir el país".