Trump decapita l'Estàtua de la Llibertat: polèmica a Alemanya per una portada de 'Der Spiegel'

260x366 La portada de la revista alemanya que ha desfermat la polèmica. La portada de la revista alemanya que ha desfermat la polèmica.

La revista alemanya 'Der Spiegel' ha rebut moltes crítiques per la portada del seu nou número, en la qual es veu el president dels Estats Units, Donald Trump, amb el cap decapitat de l'Estàtua de la Llibertat en una mà i un ganivet ple de sang a l'altra.

El setmanari, considerat un dels mitjans més influents del país, inclou a més un editorial en què acusa el republicà "d'intentar un cop d'estat des de dalt" i de tractar "d'establir una democràcia no liberal" als EUA.

El diari popular 'Bild' ha criticat la revista per comparar Trump amb els islamistes de l'Estat Islàmic i l'ha acusada de tornar a caure en l'" antiamericanisme" que ja havia expressat en altres ocasions, com ara durant la presidència de George Bush fill.

Un altre mitjà crític ha estat el 'Frankfurter Allgemeine Zeitung', que considera que la portada no és gens irònica i que l'analogia del president nord-americà i els jihadistes és simplista, a més d'alimentar les diferències que Trump té amb els mitjans. "És exactament el que necessita Trump: una imatge distorsionada de si mateix que pot fer servir per distorsionar la imatge dels mitjans", ha dit aquest diari.

Per a 'Die Welt', la portada " fa mal al periodisme", més que al president, ja que "confirma els prejudicis de molta gent" que els "mitjans majoritaris" no són neutrals i que "molts periodistes s'estimen més promoure la seva visió del món en lloc de ser testimonis neutrals del que passa".

La portada ha estat dissenyada per Edel Rodríguez, un cubà que va arribar als EUA com a refugiat polític el 1980 i que ha explicat en declaracions a 'The Washington Post' que amb la comparació tractava d'indicar que Trump, com els islamistes de l'EI, és un "extremista".