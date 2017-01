Trump escull un conservador per omplir la vacant del Tribunal Suprem

El jutge conservador Neil Gorsuch ha sigut l'escollit pel president dels Estats Units, Donald Trump, per omplir la vacant al Tribunal Suprem que va deixar la mort del jutge Antonin Scalia el febrer de l'any passat. Si el Senat l'aprova, el seu perfil inclinaria un altre cop la balança de l'alta instància judicial del país a favor dels conservadors, que han tingut la majoria des de 1972.

"Vaig prometre que trobaria el millor candidat. [Gorsuch] té extraordinàries destreses legals", ha assegurat aquesta matinada hora catalana en una declaració televisada des de la Casa Blanca. El mandatari ha recordat que el seu candidat va ser confirmat per unanimitat (95-0) pel Senat quan va ser nomenat fa una dècada al Desè Circuit d'Apel·lacions, amb base a Denver, Colorado.

Gorsuch , de 49 anys, se'l considera un jurista originalista , és a dir que intenta interpretar la Constitució de manera textual . Aquest enfocament fa que moltes de les seves decisions siguin conservadores.



" Prometo fer tot el possible per ser un fidel servidor de la Constitució d'aquest gran país " , ha indicat Gorsuch , acompanyat per la seva dona. El magistrat ha reconegut la influència que ha tingut en la seva vida tant Scalia, de qui va ser amic, com dos altres jutges del Suprem, Byron White i Anthony Kennedy, per a als quals va treballar.