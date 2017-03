Trump acusa Obama d'haver-lo espiat abans de les eleccions

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha acusat aquest dissabte el seu predecessor, Barack Obama, d'haver-lo espiat durant la campanya a les eleccions presidencials.

En un seguit de missatges a Twitter, el republicà ha assegurat que el govern d'Obama va interceptar les seves comunicacions a la torre Trump abans del 8 de novembre. "No van trobar res!", rebla Trump.

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de març de 2017

L'actual líder dels EUA es demana si no és il·legal que un president d'espiar un candidat abans de les eleccions. "Estic segura que un bon advocat faria un gran cas del fet que el president Obama va interceptar les meves trucades a l'octubre, just abans de les eleccions!", ha dit.

Is it legal for a sitting President to be "wire tapping" a race for president prior to an election? Turned down by court earlier. A NEW LOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de març de 2017

I'd bet a good lawyer could make a great case out of the fact that President Obama was tapping my phones in October, just prior to Election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de març de 2017

Trump compara l'acusació amb el el cas Watergate. També titlla Obama de ser "un paio dolent (o malalt)!".