Trump i el Papa es donen una treva per parlar de pau

Donald Trump i el papa Francesc, dos líders mundials amb visions del món i estils de vida contraposats, s’han donat un marge per apropar posicions després de l’esperada trobada ahir al Vaticà. «No oblidaré el què m’ha dit», va prometre el president nord-americà al líder dels catòlics en acomiadar-se’n, segons van sentir els pocs cronistes amb permís per assistir als moments inicials i finals de la reunió.

L’audiència privada va durar 27 minuts, poc més que l’estona que Francesc havia dedicat a l’antecessor nord-americà Barack Obama.

Trump assegura que es llegirà els tres documents que Francesc li va regalar al final, els mateixos que dóna a altres caps d’estat -els tres escrits sobre evangelització, canvi climàtic i pastoral familiar- així com un quart que el papa va dedicar especialment al nord-americà, el «missatge per la pau» que ha redactat de cara al 2017. «L’he firmat personalment per a vostè», va afirmar Francesc en lliurar-li aquest text.

Quan el papa argentí li va explicar, a més, el significat del tradicional medalló amb una olivera de la pau amb què sol obsequiar les visites importants, va dir-li en espanyol: «Desitjo que ell sigui un instrument de pau», a la qual cosa Trump va replicar, en anglès: «tenim necessitat de pau».

Trump va afirmar que llegirà els documents papals – a més del que versa sobre la pau, la «Evangelii Gaudium» o «l’alegria de l’Evangeli», l’Amoris Laetitia sobre la família, i la Laudato si’ sobre ·la cura de la casa comú, del medi ambient».

El president republicà no va trobar res d’actualitat que pogués ser apreciat pel papa i va optar per regalar-li escrits de l’activista antiracisme Marthin Luther King, assassinat el 1968. «Penso que li agradaran, així ho espero», va dir-li a l’ex bisbe argentí defensor dels marginats.

Des del primer instant que els dos líders es van creuar, es va veure clarament com Trump havia optat per un to distès i conciliador, il·luminat per somriures, mentre el papa li dedicava una cara amable i algun somriure de benvinguda però alhora guardava les distàncies i incorporava un posat greu mentre els fotògrafs retrataven l’inici de la trobada abans de deixar-los sols.

Bergoglio, doncs, semblava decidit a no rebaixar l’exigència perquè Trump escolti la visió vaticana, que, a diferència de la del polític republicà, defensa la dignitat dels immigrants, denosta la compra-venda d’armes, critica el capitalisme salvatge, té molta cura de no barrejar islam amb terrorisme i es posiciona a favor de reduir el canvi climàtic.

Trump, que travessa un moment complicat políticament i que necessita el suport d’una bona tacada de catòlics americans, va optar, en canvi, per utilitzar tots els instruments a l'abast per donar una imatge conciliadora. Fins i tot a través de la família. La dona, Melania, en acabar l’entrevista es va apropar al Papa seguida de la delegació americana i va lliurar-li a Francesc un rosari per tal que ell el beneís. Dies abans li havia escrit una carta explicant-li que ella és catòlica.

Amb l’arribada d’Ivanka el papa va exhibir sentit de l’humor i mirant-se el marit, tan gegantesc que al papa el feia semblar petit, li va preguntar: «vostè què li dóna per menjar?». "Pizza", va replicar ella somrient.

També Ivanka Trump, la filla, va saludar el Papa acompanyada del marit, vestida de negre i amb vel que li cobria els cabells com mana el protocol. I pocs després, Ivanka va visitar la comunitat de Sant Egidi, una institució catòlica molt propera al papa Francesc. Es Sant Egidi, per exemple, qui s’ocupa dels refugiats sirians de religió musulmana que el Papa es va emportar amb ell des de l’illa de Lesbos, on havia criticat les portes tancades d’Europa. Ahir Ivanka i la comunitat van ocupar-se del tràfic d’éssers humans.

Mentre el marit es reunia ahir també successivament amb el secretari d’estat vaticà, Pietro Parolin, amb el president italià Sergio Mattarella i el primer ministre Paolo Gentiloni, la muller Melania visitava un hospital del Vaticà, el Bambin’Gesù.