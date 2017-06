Donald Trump decideix avui sobre l'Acord de París en contra del canvi climàtic

Trump ha mantingut el suspens sobre les informacions que parlen de la seva inclinació a retirar els EUA de l'Acord de París per la lluita contra canvi climàtic. Aquest dilluns, el món està pendent de l'anunci de Trump, que a les 21 h, hora de Barcelona, dissiparà els dubtes sobre si l'ala radical del seu partit ha aconseguit convence'l per retirar-se del primer acord global per intentar frenar el canvi climàtic.

I will be announcing my decision on Paris Accord, Thursday at 3:00 P.M. The White House Rose Garden. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de juny de 2017

La retirada dels EUA suposaria, en clau interna, un triomf de la política aïllacionista avançada per Trump durant la campanya electoral –retirar-se de l'acord era una promesa electoral– que el va dur a la presidència, però sobretot, un desastre de greus conseqüències per al medi ambient. Si es confirma la decisió de Trump, en desacord amb la seva filla i consellera i amb el seu secretari d'Estat Rex Tillerson, l'Acord de París seguirà en marxa, però els EUA, el segon país més contaminant del món després de la Xina, deixarà d'aportar una quantitat important de fons verds pel clima. A més, l'exemple de Trump podria ser seguit per Rússia, que encara no ha ratificat l'Acord.

Un dels objectius de l'Acord de París és fer que la temperatura del planeta e 2100 no superi en més de 2 ºC la temperatura preindustrial, però si els Estats Units surten de l'acord, l'objectiu serà molt difícil d'aconseguir.

Durant les darreres hores, alcaldes de ciutats d'arreu dels Estats Units han expressat a través de les xarxes socials la seva voluntat de continuar formant part del pacte, que aposta per la disminució de l'emissió de gasos amb efecte hivernacle i l'abandó progressiu de les energies fòssils.

Així ho expressava l'alcaldia de Washington, la capital:

In the nation's capital we will continue our progress to meet the goals of the Paris Agreement. #DCvalues #SustainableDC pic.twitter.com/UCqpLcabpI — Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) 31 de maig de 2017

L'alcalde de San Francisco també es posicionava en contra de sortir de l'acord: "El canvi climàtic és real i sortir de l'Acord de París és curt de vista i tindrà conseqüències duradores".

Per la seva banda, Amnistia Internacional ha advertit que la retirada de la convenció de París posaria vides humanes en risc.