Trump i Putin parlen aquesta tarda per telèfon

La Casa Blanca ha anunciat aquest dimarts que els presidents dels Estats Units, Donald Trump, i de Rússia, Vladímir Putin, mantindran una conversa telefònica avui a les 18.30 hores, en el què serà el primer contacte des del passat 3 d'abril. Aquell dia Trump va trucar Putin per expressar-li el condol després de l'atemptat terrorista del metro de Sant Petersburg, pocs dies abans que Washington ordenés el bombardeig d'una base aèria controlada pel govern de Baixar al-Assad, aliat del Kremlin. Prèviament, el 28 de gener, Trump també va telefonar el rus per tractar de dissenyar una estratègia contra l'Estat Islàmic.

Putin i Trump encara no s'han reunit, malgrat que durant la campanya el nord-americà va anunciar la seva intenció de normalitzar les relacions bilaterals i fins i tot havia mostrat la seva simpatia cap al president rus. No obstant això, Trump ha complert els seus primers 100 dies sense haver convidat Putin a la Casa Blanca i no es preveu que es vegin en persona fins a la cimera del G-20 que s'ha de celebrar el cap de setmana del 7 i 8 de juliol a la ciutat alemanya d'Hamburg. Síria, Ucraïna, Corea del Nord i l'Afganistan són alguns dels obstacles que hi ha sobre la taula perquè tots dos presidents apropin posicions. A banda, sobre la victòria electoral de Trump el passat novembre hi ha la sospita que pirates russos vinculats al Kremlin haurien actuat durant la campanya per perjudicar les opcions de la rival demòcrata, Hillary Clinton.

Fa unes setmanes, el secretari d'Estat nord-americà, Rex Tillerson, va visitar Moscou per entrevistar-se amb el seu homòleg, Serguéi Lavrov, i va quedar patent les grans diferències que hi ha entre els dos països sobre el futur d'Al-Assad i la responsabilitat del govern sirià en l'atac químic contra població civil.