Trump presumeix dels primers 100 dies al poder i carrega contra la premsa

El president dels Estats Units, Donald Trump, va assegurar ahir en acte a Harrisburg (Pennsilvània) que ha complert "una promesa rere l'altra" en els seus primers 100 dies al poder, que segons el republicà han sigut "molt productius". Així doncs, ha rebutjat les crítiques a algunes de les seves primeres com ara el bloqueig dels tribunals al veto migratori als viatgers de set països de majoria musulmana o la negativa del Congrés a aprovar la seva reforma de la llei sanitària.

Trump ha tornat a carregar contra la premsa en el seu discurs, després de plantar els mitjans de comunicació i no assistir al tradicional sopar dels corresponsals de la Casa Blanca que s'organitza cada any a Washington. "No podria estar més emocionat d'estar a més de 150 quilòmetres dels aiguamolls de Washington", ha dit el president en referència a l'acte. Feia més de dues dècades que un cap del govern nord-americà no assistia a aquesta cita.

"Les prioritats de la premsa no són les vostres", ha tornat ha dir Trump i ha afirmat que la premsa es mereix "un suspens ben gran". A més, el president va aprofitar l'acte per reforçar alguns dels seus missatges més reiterats com la construcció del mur a la frontera amb Mèxic. "No us preocupeu", ha assegurat, sense comentar els obstacles als quals s'enfronta per aprovar la mesura al Congrés, on els legisladors s'oposen a desemborsar fons públics per reforçar la frontera existent.

Marxa contra la negació del canvi climàtic

Milers de persones d'arreu dels Estats Units van tornar a protestar dissabte a Washington contra l'escepticisme del govern de Donald Trump sobre els efectes del canvi climàtic. Els manifestants es van concentrar davant el Congrés dels EUA i van recórrer els carrers de la capital nord-americana fins la Casa Blanca per denunciar el "retrocés" que viu el país en matèria mediambiental des que el republicà va ser escollit president.

"Sortim a protestar per denunciar que són els contaminadors, la indústria del petroli, qui marca les polítiques", ha assegurat la directora executiva del grup "Veus Verdes", Adrianna Quintero, en declaracions a Efe. Altres ciutats del país com Boston, Los Angeles, Miami o Chicago també van convocar protestes per donar visibilitat a aquest debat.

Rodrigo Duterte visitarà la Casa Blanca

El president dels Estats Units també ha convidat el seu homòleg filipí, Rodrigo Duterte, a visitar Washington durant una conversa telefònica entre tots dos líders per parlar sobre la crisi nord-coreana, segons ha anunciat aquest diumenge la Casa Blanca en un comunicat. "Ha sigut una conversa molt amistosa [...] sobre la seguretat regional, en particular l'amenaça que suposa Corea del Nord", segons asseguren fonts de la Casa Blanca a Efe.

La visita encara no ha concretat una data, però Trump ha convidat Duterte per parlar "de la importància de l'aliança Estats Units-Filipines". El filipí s'ha expressat en contra de les amenaces del líder nord-coreà, Kim Jong-un en diverses ocasions i ahir mateix va afirmar a la cimera de dirigents de l'ASEAN a Manila que "aquest tipus vol acabar amb el món". En aquest sentit, ha demanat a Trump que n o provoqui una guerra que podria tenir "conseqüències catastròfiques".

El president filipí també és l'impulsor d'una polèmica "guerra antidroga" orquestrada pel govern, que ja ha causat més de 7.000 morts al seu país des del passat mes de juny. De fet, en la seva conversa, Trump i Duterte també han parlat "del fet que el govern filipí lluita fortament per alliberar el seu país de la droga, una lacra que afecta a molts països del món".