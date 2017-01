D'Obama a Trump, els traspàs de poder tuit a tuit

El nou president dels Estats Units, Donald Trump, que ha estat investit aquest divendres, no ha deixat de fer declaracions a la xarxa social des que va ser elegit a les urnes. El magnat ha abordat tot tipus de temàtiques, de la geopolítica mundial a la situació interna del seu país.

Poc després de guanyar les eleccions, Donald Trump va tenir una trobada amb l’encara president dels Estats Units, Barack Obama. El futur mandatari va poder trepitjar la Casa Blanca de la mà del primer president afroamericà i la seva dona també va fer el mateix amb Michelle Obama.

A fantastic day in D.C. Met with President Obama for first time. Really good meeting, great chemistry. Melania liked Mrs. O a lot! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de noviembre de 2016

En política comercial, Trump s'ha mostrat sempre contrari a la deslocalització de les empreses que volen construir fora i vendre als Estats Units, com a mesura per estalviar capital. Entre molts tuits que ha realitzat, destaca l'amenaça a Toyota: "Toyota construirà una planta a Baja, Mèxic, per als models Corolla que es vendran als Estats Units. Ni de broma! Construïu-la als EUA o pagareu grans aranzels".

Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de enero de 2017

La Xina també ha estat en el punt de mira de l'empresari en diverses ocasions, fins al punt que el gegant asiàtic ha demanat que "deixi de governar a través de Twitter". En aquesta ocasió, Trump va afirmar que la Xina es beneficia econòmicament del Estats Units i està del costat de Corea del Nord.

China has been taking out massive amounts of money & wealth from the U.S. in totally one-sided trade, but won't help with North Korea. Nice! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de enero de 2017

Sobre temes com l'armamentística nuclear ha dit que cal ampliar-la, en un moment en que les organitzacions internacionals busquen reduir l'arsenal mundial d'aquests tipus d'armes.

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de diciembre de 2016

Mentre Trump es preparava per ser president, els Estats Units van censurar per primera vegada la construcció dels assentaments d'Israel a Palestina al Consell de Seguretat de l'ONU. El vot, en forma d'abstenció, va ser un avís a la política expansionista il·legal israeliana. Trump no hi va estar d'acord, afirmant que "no podem seguir tractant Israel amb aquesta falta de respecte. Eren els nostres amics". Finalment, encoratjava a l'amic israelià que arribés el dia 20 de gener, dia del nomenament.

not anymore. The beginning of the end was the horrible Iran deal, and now this (U.N.)! Stay strong Israel, January 20th is fast approaching! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de diciembre de 2016

Tot i que la guerra amb els mitjans de comunicació és constant, sempre ha aprofitat per llençar missatges al diari 'New York Times' desprestigiant-los. En aquest cas va assegurar que no mantindria una trobada prevista amb ells perquè havien canviat les condicions en l’últim moment. Finalment, l'entrevista es va produir. Els atacs de Trump a la premsa no son aïllats.

I cancelled today's meeting with the failing @nytimes when the terms and conditions of the meeting were changed at the last moment. Not nice — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de noviembre de 2016





Un dels episodis més rellevants dels últims anys es va produir quan Fidel Castro va morir. El magnat va enviar un missatge tant curt com misteriós.





Fidel Castro is dead! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de noviembre de 2016

La seva escurçada victòria sense guanyar en el vot popular va donar peu a més crítiques per parts dels detractors de Trump. Ell ho va arreglar amb diversos tuits, un dels quals feia al·lusió als suposats “vots il·legals”, segons assegurava. Per tant, en el mateix missatge també insisteix en que el vot popular l’ha guanyat.

In addition to winning the Electoral College in a landslide, I won the popular vote if you deduct the millions of people who voted illegally — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de noviembre de 2016

La trucada de la presidenta de Taiwan va significar un conflicte diplomàtic amb la Xina. El tuit va donar pas a les veus que deien que Donald Trump té pocs coneixements de relacions internacionals per no saber l’abast que aquesta trucada podia tenir.

The President of Taiwan CALLED ME today to wish me congratulations on winning the Presidency. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de diciembre de 2016

Sobre l’acusació de la CIA a Rússia per un possible frau en les eleccions, els nou president s’ha desdit en més d’una ocasió. En aquesta, en concret, explica que no es poden fer aquest tipus d’acusacions sense haver enxampat als ciberdelinqüents mentre perpetraven l’acte i es pregunta per què no ho van denunciar abans de les eleccions.

Unless you catch "hackers" in the act, it is very hard to determine who was doing the hacking. Why wasn't this brought up before election? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de diciembre de 2016





En la mateixa línia, Trump donava la raó a Putin. Les acusacions sobre l’activitat cibernètica fraudulenta el dia de les eleccions arribava a Moscou i el president Putin apuntava al mal perdre dels demòcrates.

Vladimir Putin said today about Hillary and Dems: "In my opinion, it is humiliating. One must be able to lose with dignity." So true! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de diciembre de 2016

Sobre la seva amistat amb Rússia, Trump assegurava que era una “cosa bona, no dolenta”, tema que els seus detractor han criticat titllant-los d’"estúpids".

Having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. Only "stupid" people, or fools, would think that it is bad! We..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de enero de 2017

També ha tingut resposta per les paraules de Barack Obama quan va dir que ell mateix podria haver guanyat les eleccions. El magnat va respondre amb elements que han marcat la presidència del, fins ara, màxim mandatari nord-americà com l’Estat Islàmic, l’Obamacare o la pèrdua de llocs de treball.