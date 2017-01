Trump veu les acusacions contra Moscou com “una caça de bruixes”

El futur president dels Estats Units, Donald Trump es va reunir ahir a la Torre Trump amb els caps dels serveis d’intel·ligència nord-americans -els dirigents de la CIA, de l’FBI i de la Direcció Nacional d’Intel·ligència- per abordar la qüestió de l’espionatge rus i acostar posicions, després d’haver criticat la seva feina i d’haver dubtat dels informes en què acusaven Moscou d’intentar afavorir-lo en les eleccions presidencials del 8 de novembre. La trobada, que el republicà va dir que havia sigut “constructiva”, es va produir un dia després que el cap de la Intel·ligència Nacional dels EUA, James Clapper, comparegués davant el Senat i insistís que Rússia era responsable dels atacs cibernètics que van afectar els servidors del Partit Demòcrata per filtrar informació piratejada sobre Hillary Clinton a Wikileaks i interferir en el resultat dels comicis.

En una declaració feta després de la reunió, Trump va dir que creu que els ciberatacs no van tenir cap tipus d’efecte en els resultats electorals, però es va comprometre a treballar en un pla per aturar el ciberespionatge i a fer-ho durant els primers 90 dies de mandat. A més, també va dir que “respecta enormement la feina que fan” les agències d’intel·ligència del país, a qui havia criticat les últimes setmanes.

Tot i això, hores abans de veure’s amb els caps dels serveis d’intel·ligència havia dit -en una entrevista telefònica amb el New York Times - que considerava que les acusacions contra Moscou eren “una caça de bruixes” orquestrada pels seus opositors i que les institucions nord-americanes havien sigut h ackejades amb anterioritat, però mai havia tingut una repercussió mediàtica d’aquestes dimensions.

Les proves definitives

Per la seva banda, les agències d’espionatge dels EUA van fer públic un informe desclassificat que diu que Vladímir Putin “va ordenar” una campanya dirigida a influir en les eleccions, de manera que acusen directament el president rus, ja no només de conèixer que els cibertacs s’havien de produir, sinó d’haver-los ordenat directament.

The Washington Post publicava dijous que els serveis secrets dels EUA havien interceptat comunicacions després de les eleccions que mostraven com oficials d’alt rang russos -alguns d’ells coneixedors dels atacs cibernètics- celebraven la victòria de Donald Trump com una victòria geopolítica per a Moscou. Segons el mitjà, aquesta informació va ser clau per determinar que, en efecte, Rússia tenia intenció d’ajudar Donald Trump a guanyar la cursa per la Casa Blanca i a realitzar els informes definitius sobre el cas. El diari també diu que els serveis secrets nord-americans ja han identificat els espies responsables dels atacs.

“Madura, Donald, madura. Ha arribat el moment de ser un adult. Ets el president. Has de fer alguna cosa”, va dir ahir el vicepresident sortint, Joe Biden, en una entrevista amb la televisió pública referint-se, precisament, a l’actitud del republicà sobre la polèmica per l’espionatge.

Biden també va dir que creu que és un “despropòsit” que Trump no es refiï del que diuen les agències de seguretat del país, que estaran sota les seves ordres a partir del 20 de gener, quan sigui nomenat president.

El president, a judici amb el xef José Andrés

El 20 de gener Donald Trump substituirà finalment Barack Obama a la Casa Blanca i es convertirà en el 45è president dels Estats Units. Els advocats del republicà van voler fer servir aquesta cita i els seus preparatius com a excusa per evitar que el magnat hagués d’anar a declarar en un judici contra el xef espanyol José Andrés, però no ho van aconseguir, de manera que Trump va haver de personar-se dijous davant el jutge per fer una declaració jurada.

L’estiu del 2015 José Andrés es va negar a obrir un restaurant a l’hotel de luxe Trump International després de les polèmiques declaracions del magnat en campanya en què titllava els immigrants mexicans de “criminals” i “violadors”. És per aquest motiu que el magnat el va denunciar i demana una indemnització de 10 milions de dòlars assegurant que el xef ha faltat al contracte firmat i li ha ocasionat grans “pèrdues i danys”.

En la seva declaració jurada, que va durar una hora, Trump es va reafirmar en les seves acusacions i va assegurar que Andrés “no havia complert amb les seves obligacions”. El seu advocat, Alan Garten, considera que tenen totes les de guanyar. “El cas es bastant senzill”, va dir dijous, perquè “les dues parts havien signat un contracte que [Andrés] ha violat”.