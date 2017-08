Trump es defensa de les acusacions de racisme però indultarà un xèrif xenòfob

Donald Trump va oferir un míting dimarts a la nit a Phoenix, Arizona, a la frontera amb Mèxic, en què va defensar-se de les acusacions de racisme per la seva reacció a la violència racial de Charlottesville, i va atacar els mitjans de comunicació que, va dir, van manipular els seus comentaris per dividir el país.

El president va reaparèixer al seu escenari favorit: davant els seus seguidors més fidels i incondicionals, que van omplir a vessar el Centre de Convencions de Phoenix mentre, a l'exterior, els seus detractors es manifestaven i la policia feia servir contra ells gasos lacrimògens.

540x306 La policia llança gasos lacrimògens contra els manifestants de Phoenix, dimarts a la nit. / SANDY HUFFAKER / REUTERS La policia llança gasos lacrimògens contra els manifestants de Phoenix, dimarts a la nit. / SANDY HUFFAKER / REUTERS

540x306 Manifestants contra Donald Trump davant el centre de convencions de Phoenix. / DAVID MCNEW / GETTY Manifestants contra Donald Trump davant el centre de convencions de Phoenix. / DAVID MCNEW / GETTY

Trump va parlar de tot, però sobretot dels fets ocorreguts el 12 d'agost a Charlottesville, on un neonazi va atropellar de mort una dona que era a una manifestació per protestar contra la presència d'ultradretans a la ciutat, que al seu torn rebutjaven la decisió de l'alcalde de retirar una estàtua de la Confederació. Els incidents i la resposta de Trump -va dir que els dos bàndols eren igual de responsables de la mort de la dona, posant al mateix nivell els manifestants antifeixistes i els neonazis- li han generat nombroses crítiques de líders del seu propi partit i el rebuig del món dels negocis.

Això però, no va aturar al president dels EUA, de referir-se des de Phoenix a l'indult que ha promès pel xèrif Joe Arpaio, conegut per les seves mesures anti-imigrants i declarat culpable de desacatament. "No l'indultaré aquesta nit perquè no vull generar ninguna controvèrsia però el xèrif Joe pot estar tranquil", va explicar Trump.

Entre 1993 i 2016 Arpaio, que ara té 85 anys, va ser xèrif del comptat de Maricopa, a Arizona. Se'l va condemnar per haver desobeït les ordres de la justícia en un cas de discriminació racial cap als conductors hispans.

540x306 El xèrif Joe Arpaio en un míting de Trump durant la campanya electoral, el 2016. / NANCY WIECHEC / REUTERS El xèrif Joe Arpaio en un míting de Trump durant la campanya electoral, el 2016. / NANCY WIECHEC / REUTERS

A banda de Charlottesville, a Phoenix Trump va parlar de molts altres assumptes, entre ells el mur i la frontera, que aquest dimarts va visitar per primera vegada des que és president. Va amenaçar amb un "tancament del govern" si el Congrés no aprova els fons per construir el mur: "Creguin-me, si tanquem el Govern, construirem aquest mur".

També pel que fa a Mèxic, el president va vaticinar la fi del Tractat de Lliure Comerç d'Amèrica del Nord (TLCAN), les renegociacions del qual tot just començar la setmana passada. "He de ser honest [...] personalment no crec que puguem arribar a un acord, perquè s'han aprofitat de nosaltres de mala manera. Han fet grans negocis, els dos països però especialment Mèxic (l'altre és el Canadà), no crec que puguem arribar a un acord", va dir Trump.