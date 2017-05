Trump adverteix a l’excap de l’FBI que no parli amb els mitjans

L’acomiadament del cap de l’FBI, James Comey, s’ha convertit en un nou escàndol de la presidència de Donald Trump. Dues versions d’un sopar que van mantenir tots dos el 27 de gener posen més dubtes sobre les veritables raons de la inesperada i polèmica decisió del president nord-americà.

Aquella nit, segons Trump, Comey va assegurar-li que la policia federal no l’investigava pel cas sobre la presumpta ingerència de Rússia en les últimes eleccions a la Casa Blanca i els possibles vincles de la seva campanya amb el Kremlin. En una entrevista a la televisió NBC va explicar també que va parlar amb l’oficial sobre el mateix tema en dues ocasions més per telèfon. Si és així, alguns experts legals consideren que, com a mínim, la conversa hauria sigut “inadequada” i fins i tot contrària a la política del departament de Justícia, que prohibeix discutir sobre investigacions obertes.

A més, Trump, per acabar d’arrodonir l’entrevista, va admetre que feia temps que havia decidit cessar Comey, i va semblar que lligava la seva acció al cas de la ingerència electoral russa. “Quan vaig decidir fer-ho, em vaig dir a mi mateix que aquesta cosa russa, aquest tema entre Trump i Rússia, és una història inventada, una excusa dels demòcrates per haver perdut les eleccions”, va dir.

L’altra versió del sopar és la que van explicar companys de Comey al diari The New York Times,i tampoc dissipa les sospites de l’oposició que Trump intenta entorpir les indagacions sobre els lligams entre la seva campanya electoral i Moscou. El president nord-americà hauria exigit lleialtat a l’ara exdirector de l’FBI. Comey, però, s’hi hauria negat i, a canvi, li hauria ofert “honestedat”. Aquest intercanvi, segons les fonts del rotatiu novaiorquès, hauria sigut “l’inici de la seva caiguda”.

La notícia explica, segurament, l’advertència que va fer ahir el president Trump des del seu compte deTwittera Comey perquè no parli amb els mitjans. “Més li val a Comey que no hi hagi gravacions de les nostres converses quan comenci a filtrar a la premsa”.

En dos tuits més va suggerir que podria cancel·lar la roda de premsa diària del govern nord-americà -una tradició centenària- i que podria optar per enviar respostes per escrit als periodistes “en benefici del rigor”.

Gravacions a la Casa Blanca

La seva insinuació, de moment, es va quedar en això. El seu portaveu, Sean Spicer, va respondre un dia més a les preguntes dels periodistes, però es va negar a revelar si es fan gravacions secretes dins de la Casa Blanca. “No tinc res més a afegir sobre això”, va dir.

Oficialment Comey va fer pinya amb Trump. En una carta pública als treballadors de l’FBI va demanar comprensió per al president perquè “té tot el dret d’acomiadar el director de l’FBI per qualsevol motiu o per cap”. “No perdré més temps en aquesta decisió ni en la forma que ha sigut executada. I espero que vosaltres tampoc ho feu”, va dir.

Trump, però, fidel al seu estil, ha gestionat de manera caòtica la sortida de Comey. La seva entrevista a la NBC i els seus tuits no només han creat més maldecaps a l’equip de comunicació sinó que també podrien causar problemes més greus per al seu lideratge. Diversos mitjans es preguntaven ahir si l’estranya relació que va fer el president sobre l’acomiadament de Comey i la investigació sobre la ingerència electoral russa podria ser vista com a obstrucció a la justícia.

Malgrat tot, és molt improbable que la fiscalia general iniciï un cas contra el president per aquest possible càrrec criminal, ja que seria difícil de provar. En la mateixa entrevista, Trump va subratllar que volia que la investigació sobre Rússia continués. I, d’altra banda, tampoc s’espera una impugnació presidencial del Congrés per aquest motiu, ja que el seu partit, el Republicà, controla les dues cambres legislatives i la majoria dels legisladors republicans han defensat les raons de Trump per cessar el cap de l’FBI.

Les coses podrien canviar si els demòcrates aconsegueixen una majoria a les dues cambres en les legislatives del 2018 o si els correligionaris del seu partit li giren l’esquena, com van fer el 1974 amb el president Richard Nixon -que va dimitir per l’escàndol Watergate-. És per això que alguns experts legals creuen que Trump hauria d’anar més amb compte amb el que diu.

De fet, el seu tuit d’advertència a Comey podria ser vist com un intent d’intimidar un testimoni en una possible investigació futura per determinar si l’acomiadament de Comey es pot considerar obstrucció a la justícia.

Missatges contradictoris

La Casa Blanca va intentar girar full de la polèmica i es va centrar tant en les preparacions del primer viatge oficial a l’estranger del president, a l’Aràbia Saudita, Israel i Europa, com en el nou acord comercial amb la Xina, que permetrà als nord-americans exportar carn de boví i gas liquat al gegant asiàtic. Tot i així, va haver de tornar a respondre sobre les contradiccions entre els membres del govern i Trump al voltant del moment i el motiu de la decisió d’acomiadar Comey.

En un principi s’havia explicat que el president havia decidit fer cas a la recomanació del departament de Justícia de cessar el cap de l’FBI per la seva gestió de la investigació dels correus de Hillary Clinton quan era secretària d’Estat. Trump, però, va canviar la versió i va explicar que ho va fer perquè Comey és un “fanfarró” i “no estava capacitat” per liderar un FBI “en crisi”.