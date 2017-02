Trump amenaça amb aprovar un nou decret per desbloquejar el veto migratori

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat en declaracions a la premsa en el seu avió presidencial que està estudiant diverses opcions per saltar-se el bloqueig dels tribunals al seu veto migratori als refugiats i immigrants de set països de majoria musulmana. El republicà considera emetre "un decret totalment nou" per esquivar el fre que va ordenar ahir un tribunal d'apel·lacions de San Francisco, a Califòrnia.

Trump ha dit també que esperarà fins a la propera setmana, "potser dilluns o dimarts", per a respondre amb alguna acció a la decisió de les corts. " Guanyarem aquesta batalla. El problema és que ens portarà temps per com funciona el sistema, però guanyarem aquesta batall. També tenim moltes altres opcions, com simplement emetre un decret totalment nou", ha afirmat Trump.

El republicà ha reiterat que aquesta opció seria vàlida "perquè necessitem ser ràpids, per raons de seguretat". La Casa Blanca, però, encara no ha decidit si portarà el bloqueig del decret al Tribunal Suprem, segons ha explicat a l'agència Efe una funcionària de la residència presidencial que ha demanat que es mantingui el seu anonimat. "Estem revisant absolutament totes les opcions", també una apel·lació al Tribunal Suprem, ha explicat la font.



En cas que la Casa Blanca decideixi portar el cas al Suprem, però, el president s'arrisca a què hi hagi un empat a la cort, que està dividida entre quatre jutges progressistes i quatre conservadors. Aquest resultat normalment deixaria en peu la sentència de la cort inferior i, per tant, permetria mantenir el bloqueig del veto.