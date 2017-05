Trump arriba a Israel com el mediador per la pau

Acabada la calurosa rebuda a l'Aràbia Saudita, Donald Trump arriba aquest dilluns a Israel, com a segona parada en la seva primera gira internacional que el durà també al Vaticà i a la cimera del G-7. Trump fa història en aquest segon tram de viatge ja que oficialment fa el primer vol directe entre Riad i Tel Aviv, ja que els dos països -Israel i l'Aràbia- estan tècnicament en guerra des del naixement de l'estat hebreu el 1948, segons destaca el diari 'Haaretz'. Tant a palestins com a israelians, el nord-americà demanarà un esforç per reprendre les converses de pau que pugin encarrilar un "acord definitiu".

A Tel Aviv el personal de la Casa Blanca no contempla cap catifa vermella sinó més aviat una cerimònia freda, després que el primer ministre, Benjamin Netanyahu, hagi hagut de sortir per imposar els seus ministres a donar la benvinguda als Trumps a l'aeroport Ben Gurion.

Netanyahu es va assabentar diumenge, en la reunió dominical del seu gabinet, que els seu gabinet no tenia entre els seus plans participar a la recepció oficial del president nord-americà i el seu extens sèquit. Netanyahu, segons fonts del seu govern, va mostrar públicament el seu enuig a la plantada i va ordenar als ministres presentar-se aquest migdia a les portes de l'Air Force One.

Trump arriba a Israel després d'haver-se trobat a Riad amb nombrosos líders musulmans. El nord-americà ha rebut en els seus primers 100 dies Netanyahu i el president palestí, Mahmud Abbas, i malgrat que en campanya era vist com un compromès amb la causa israeliana i la seva política d' estendre les colònies a la Cisjordània ocupada i fins i tot havia donat suport a traslladar la capital de Tel Aviv a Jerusalem, però la Casa Blanca ha moderat el discurs i veu més que mai "possible" un acord entre israelians i palestins.

Aquest matí, Trump i la seva dona Melania faran una visita privada a la Ciutat Vella de Jerusalem per visitar el Mur de les Lamentacions, un lloc sagrat per als jueus, i a la qual no assistirà cap representant del govern de Netanyahu. El gest d'anar tot sol s'entén com a un cop a les aspiracions i punt de vista israelià que Jerusalem és la capital de l'estat hebreu i un suport a la legalitat internacional que no reconeix la sobirania de Tel Aviv en aquesta ciutat santa per a les tres religions monoteistes.

Dimarts, Trump es veurà amb Abbab a la ciutat de Betlem, a la Cisjordània ocupada.

Però a Tel Aviv, el govern està en plenes celebracions pel 50 aniversari de la fi de la Guerra dels Sis dies, que va suposar l'inici de l'ocupació dels territoris palestins. "Jerusalem no és el problema, Jerusalem és la solució", va declarar aquest cap de setmana el president israelià, Reuven Rivlin, que va fer una crida a "reunir forces per complir amb les obligacions amb la capital eterna i indivisible". El 1980 Israel es va annexionar de manera unilateral aquesta part de la ciutat, en una decisió que no va ser reconeguda per la comunitat internacional i després de la qual l'ONU va demanar als seus membres que retiressin les seves seus diplomàtiques de Jerusalem fins a la fi de l'ocupació israeliana.

Netanyahu, que va assistir a la cerimònia celebrada sota fortes mesures de seguretat i amb el tancament de carrers adjacents, va reivindicar la presència israeliana: [Fa 50 anys] vam tornar a cor de la nostra capital i el nostre país, i fa cinquanta anys no la vam conquistar, sinó vam alliberar-la", va dir.