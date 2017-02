Trump: "Nosaltres també tenim molts assassins. Et penses que el nostre país és innocent?"

El president dels Estats Untis, Donald Trump, ha parlat en una entrevista amb el periodista de Fox News, Bill O'Reilly, del "respecte" que té per Vladímir Putin i ha assegurat que aquest respecte no vol dir que siguin aliats.

L'entrevista completa s'emetrà a les deu de la nit -hora catalana- just abans que comenci la Superbowl, el xou televisiu anual amb més audiència als Estats Units.

Des que Trump va entrar en campanya, cap dels dos presidents s'ha amagat de l'admiració que sent cap a l'altre, i només l'espionatge rus durant les eleccions, que el republicà va haver de reconèixer a contracor, ha fet trontollar aquest idil·li.

A Fox News, el magnat també ha defensat Putin de les acusacions d'assassinats que recauen sobre l'estat rús: "hi ha molts assassins. Nosaltres tenim molts assassins. Què et penses que el nostre país és tan innocent?", ha etzibat a l'entrevistador.

"L'única cosa que dic és que és millor tenir bona relació amb Rússia que no tenir-la. I si Rússia ens ajuda a combatre l'Estat Islàmic, que és una gran lluita, i el terrorisme arreu del món, això és una cosa bona", ha explicat el republicà, tot i que ha reconegut que no sap si al final hi haurà una entesa entre els dos.