Trump canta efusivament l'himne nacional

Donald Trump ha cantat l'himne nacional efusivament i amb gesticulació inclosa durant l'acte en memòria dels soldats caiguts al Cementiri Nacional d'Arlington. El seu entusiasme ha contrastat amb l'actitud solemne dels seus acompanyants. L'anècdota ha provocat tota mena de reaccions a les xarxes socials.

Trump belted the National Anthem at Arlington like he was singing a Cher tune in the shower. #MemorialDay

I've not seen a politician so out of place as Trump swaying to the sword dance since John Redwood tried singing the Welsh National Anthem!