Trump carrega contra l'Iran en el seu esperat discurs des de Riad

Aquest, ha dit Donald Trump durant el seu esperat discurs sobre l'islam, és un "missatge d'amistat i esperança". Trump, que s'ha desfet en honors i paraules d'agraïment cap al seu amfitrió, el rei Salman d'Aràbia Saudita, ha aprofitat també per responsabilitzar l'Iran dels conflictes a la regió i dels "indescriptibles crims de Baixar al-Assad". "Tot el que passa a Síria és culpa del règim iranià", va afegir Trump davant d'una audiència formada per 55 líders de països musulmans expressament convidats per l'ocasió i notables saudites.

A més, el president nord-americà ha aprofitat per enviar un missatge als líders religiosos. Aquests, deia Trump, "han de tenir això ben clar: la barbàrie no us portarà glòria, el servilisme al diable no us portarà dignitat". El mandatari ha cridat aquest diumenge a emprendre "una batalla contra salvatges criminals que busquen aniquilar éssers humans i gent decent". Trump, que va fugir de la teoria del xoc de civilitzacions que tant va defensar durant la campanya presidencial, va insistir que "es tracta d'una lluita entre el bé i el mal". "Un futur millor és només possible si les vostres nacions fan fora els extremistes i els terroristes. Expulseu-los."