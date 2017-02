Trump carrega contra els jutges per haver frenat el veto migratori: "sereu responsables del que pugui passar"

El president nord-americà Donald Trump ha carregat contra el jutge va frenar el seu veto a l'entrada de refugiats i migrants procedents de set països de majoria musulmana. Ha dit a Twitter que els americans han de fer responsables els tribunals "del que pugui passar" i els ha acusat de posar el país en perill.

Just cannot believe a judge would put our country in such peril. If something happens blame him and court system. People pouring in. Bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de febrer de 2017

El tribunal federal d'apel·lació va rebutjar dissabte el recurs de l'administració per restablir el veto migratori després que el jutge federal de Seattle James Robart el va paralitzar divendres. D'aquesta manera queda suspès el decret de Trump per impedir que ciutadans amb visat en vigor puguin viatjar als Estats Units des de l'Iran, l'Iraq, Síria, el Iemen, Líbia, el Sudan i Somàlia.

Trump no s'ha estat de dir que "he ordenat al departament d'Interior que vigilin AMB MOLTA CURA la gent que entra al nostre país. Els tribunals ens ho posen molt difícil!"

I have instructed Homeland Security to check people coming into our country VERY CAREFULLY. The courts are making the job very difficult! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de febrer de 2017

També s'ha referit a Roberts com "algú que es fa dir jutge".

El departament de Justícia argumenta en el seu recurs que Trump és l'únic amb potestat per decidir qui pot entrar o quedar-se als Estats Units. Els dos estats que han desafiat la mesura (Washington i Minesotta) la consideren inconstitucional i al·leguen que és discriminatòria per als musulmans i que la denegació d'entrada per als ciutadans amb visats en vigor no segueix els procediments establerts.

L'ordre executiva queda ara en mans del tribunal d'apel·lació i pot acabar a la taula del Suprem, on actualment hi ha un empat de quatre jutges conservadors i quatre de progressistes a l'espera que es formalitzi el nomenament del jutge ultraconservador Neil Gorsuch proposat per Trump. Mentre, els ciutadans dels set països afectats que tenen visat poden viatjar als Estats Units.

