Trump creu possible “la pau” al Pròxim Orient

El president nord-americà, Donald Trump, creu que el Pròxim Orient es troba davant d’“una excepcional oportunitat per aconseguir la seguretat, l’estabilitat i la pau”, segons va dir ahir en el primer dels dos dies de la seva visita a Israel i a la Cisjordània ocupada, una opinió que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, també va compartir.

El govern de Netanyahu acaba d’aprovar un paquet de mesures per alleugerir la situació dels palestins, però es tracta de mesures econòmiques sense transcendència. Els palestins asseguren que són disposicions purament “cosmètiques” que arriben després de la insistència de Trump en aquest sentit, però que no tindran conseqüències per al benestar dels palestins. “Aquesta no és la millor manera de crear confiança entre les dues parts”, va dir un notable palestí, mentre que el president, Mahmud Abbas, les ha qualificat de mesures “insignificants”.

Malestar dels israelians

Amb tot, els palestins es van mostrar ahir molt agraïts per un gest de Trump: el president nord-americà va visitar l’església del Sant Sepulcre i el Mur de les Lamentacions, a la Ciutat Vella de Jerusalem, sense companyia israeliana. Les autoritats nord-americanes ho van justificar dient que es tractava d’una visita “privada”, però tothom interpreta que Trump no va voler entrar als territoris ocupats acompanyat de Netanyahu, malgrat que la intenció inicial del primer ministre israelià era anar-hi amb ell.

De fet, aquesta qüestió ja va generar una polèmica la setmana passada -amb crits i retrets inclosos- entre les delegacions israeliana i nord-americana que van dissenyar el programa de la visita de Trump a Terra Santa. Quan els israelians van saber que els representants de Washington consideraven que la Ciutat Vella forma part dels territori ocupats es va arribar a l’enfrontament verbal. Amb tot, els nord-americans no van cedir.

D’altra banda, fonts palestines indiquen que en la reunió que Trump mantindrà avui amb Abbas s’intentarà incrementar la confiança entre les dues parts, és a dir, entre nord-americans i palestins. “No crec que hi hagi avenços significatius”, diu amb escepticisme una font palestina que prefereix l’anonimat. “El més probable és que es tracti d’una simple reunió protocol·lària, i que Trump enviï després un equip tècnic amb una llista de preguntes. Només quan israelians i palestins hagin contestat els qüestionaris es podrà discutir si és possible fer alguna cosa”, afegeix.

Una altra font palestina afirma que és possible que aviat es reprenguin les negociacions directes entre Abbas i Netanyahu, que es van interrompre per últim cop fa tres anys. Si es reprenen les negociacions directes és probable que els nord-americans hi participin, o que en facin un seguiment d’alguna manera, en lloc d’estar-ne absents com ha passat en altres ocasions.

Diverses decisions de l’administració nord-americana han fet que no tots els israelians es mostrin satisfets amb la visita de Trump a Terra Santa. Un sondeig mostra que més de la meitat dels israelians jueus no veuen amb bons ulls l’evolució que Trump ha seguit des que va arribar a la Casa Blanca el 20 de gener, perquè ha canviat el seu discurs des de la campanya electoral.

Una prova d’aquest malestar és que Netanyahu va haver d’obligar diversos dels seus ministres a anar a l’aeroport de Tel Aviv a la recepció oficial del president nord-americà. Hi havia alguns membres del govern que havien assegurat que no hi anirien per mostrar el seu rebuig al viatge de Trump. Per exemple, un d’aquests ministres va ser Naftali Bennett, titular d’Educació, de la Casa Jueva, que ho va justificant dient que no hi ha lloc a Cisjordània per crear un estat palestí.

Bennett ha mantingut una actitud molt agressiva amb Netanyahu els últims dies. Fins i tot ha alliçonat el primer ministre israelià dient-li que ha d’explicar a Trump que la realitat sobre el terreny ha canviat els últims anys, i que ara no és possible fer els mateixos plantejaments que es feien en una altra època.

Per la seva banda, ahir Trump també va insistir en un tema que no podia faltar: va declarar que cal que l’Iran aturi immediatament el finançament de “terroristes i milícies”, i va prometre que la República Islàmica mai no tindrà armes nuclears.

L’anècdota de la jornada

Una de les anècdotes de la jornada va tenir lloc a l’aeroport, quan la dona del primer ministre israelià, Sara Netanyahu, sense adonar-se que un micròfon estava obert, va comentar a Melania Trump: “Els mitjans de comunicació [israelians] no ens estimen, però el poble sí, com a vosaltres”. Sara Netanyahu va afegir, també dirigint-se a la primera dama dels EUA, que a la nit, al sopar privat previst, tindrien l’oportunitat de parlar de diversos temes que són semblants als dos països.

Als territoris palestins es va declarar una vaga general per fer conèixer a Trump el malestar palestí per l’expansió constant de les colònies jueves. Diversos palestins van resultar ferits, altres van ser detinguts i centenars de presoners van fer el seu 26è dia de vaga de fam per protestar per les condicions als centres penitenciaris.

També es va registrar una víctima mortal. Un adolescent palestí de 16 anys va morir abatut per l’exèrcit israelià a l’àrea de Betlem després d’intentar apunyalar un soldat, segons fonts militars.