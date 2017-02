Trump critica una cadena de botigues per haver retirat la marca de roba de la seva filla Ivanka

El president nord-americà, Donald Trump, ha criticat la cadena de botigues Nordstrom per haver deixat de vendre una línia de roba de la seva filla gran, Ivanka.

En un tuit al seu compte personal, que ha estat retuitat des del seu compte oficial com a president, Trump ha dit que la marca ha tractat la seva filla "de manera molt injusta". I ha afegit: "Ella és una gran persona, sempre empenyent-me a fer el que és correcte! És terrible!"

My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person -- always pushing me to do the right thing! Terrible!