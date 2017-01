Trump defensa la tortura perquè "funciona"

El nou president dels Estats Units, Donald Trump, defensa la utilitat de la tortura contra el terrorisme. En la seva primera entrevista com a president, a la cadena ABC News, va assegurar, preguntat per la tècnica de l'ofegament simulat, que "funciona" en un interrogatori.

Trump va indicar durant l'entrevista que està disposat a combatre "foc amb foc" per fer front als jihadistes de l'Estat Islàmic (EI) i no va descartar tornar a utilitzar tècniques que van cessar amb l'arribada de Barack Obama a la Casa Blanca el 2009.

"He parlat amb persones que són a la cúpula d'Intel·ligència i els he preguntat si la tortura funciona, i la resposta va ser sí", va subratllar. "Vull mantenir la seguretat al país. Quan a l'Orient Mitjà els tallen el cap als nostres i als altres pel fet de ser cristians, i quan l'Estat Islàmic fa coses pròpies de l'Edat Mitjana vols que pensi que si em preocupa l'ofegament simulat? Combatrem foc amb foc", va recalcar.

Tot i això, el president va deixar clar que consultarà la decisió al seu gabinet, especialment al secretari de Defensa, James Mattis, i al director d'Agència Central d'Intel·ligència (CIA), Mike Pompeo, abans de tornar a instaurar aquestes pràctiques per interrogar sospitosos: "Si no ho volen fer no passa res. Si ho volen fer, treballaré amb aquest objectiu fins al límit del que es pot fer legalment", va assegurar.

L'ofegament simulat, la privació de son, l'ús de gossos agressius, els crits, els cops o la humiliació van ser algunes de les tècniques dels interrogatoris forçats instaurades després dels atemptats terroristes de l'11 de setembre de 2001 contra els Estats Units pel Govern del llavors president George W. Bush. Obama va firmar ordres executives en arribar a la Casa Blanca el 2009 per posar fi a aquestes pràctiques, mentre que el Senat va legislar en contra d'aquests mètodes el 2015.

Durant la seva audiència de confirmació com a director de la CIA, Pompeu va assegurar que no donava suport al fet de tornar a instaurar els "interrogatoris forçats", encara que posteriorment es va mostrar obert a modificar el manual que regula els interrogatoris que recauen en personal militar o d'intel·ligència.