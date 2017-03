Trump demana al Congrés que investigui si Obama el va espiar

El president dels Estats Units, Donald Trump ha demanat al Congrés que investigui si l'expresident Barack Obama va ordenar espiar-lo. Trump va denunciar aquest dissabte sense proves que l'expresident americà hauria ordenat gravar les seves converses telefòniques abans de les eleccions.

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism!