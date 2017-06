Trump desmenteix l'expresident de l'FBI

Donald Trump ha tret pilotes fora de la greu crisi oberta amb l'exdirector de l'FBI. El president nord-americà ha assegurat aquest divendres que el testimoni de James Comey davant del Senat no demostra "col·lusió" amb Rússia en la seva campanya electoral, ni "obstrucció" a la justícia per part seva. Trump s'ha mostrat "100%" disposat a prestar declaració sota jurament sobre les seves converses amb Comey, en què suposadament li hauria demanat que deixés d'investigar Michael Flynn, exassessor de Seguretat Nacional.

En una roda de premsa a la Casa Blanca durant la visita que hi ha fet el president romanès, Klaus Iohannis, Trump ha insistit que la declaració de Comey "va confirmar" moltes de les coses que ell mateix havia dit quan va esclatar l'escàndol i "d'altres que no eren veritat". L'exresponsable de l'FBI va acusar el president de "mentir" sobre les raons per acomiadar-lo el passat 9 de maig.

Hores abans, el president ja havia atacat Comey i l'havia acusat de ser un "filtrador". "Malgrat tantes falses declaracions i mentides, vindicació total i completa... i uau!, Comey és un filtrador!", ha escrit al seu compte de Twitter.