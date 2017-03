Trump desmunta el llegat ambiental d'Obama

No creu que el canvi climàtic existeixi i d'acord amb aquest principi ha bastit el seu programa energètic. Donald Trump va prometre en campanya que desregularia el sector per explotar al màxim els recursos fòssils del país, en un intent d'aconseguir la desitjada autonomia energètica i de construir llocs de treball. Va prometre que anul·laria l'Acord de París, que, per a ell, "dona a buròcrates estrangers el control sobre la forma i la quantitat d'energia que poden consumir els EUA" i que acabaria amb el pla d'energia neta d'Obama, que promociona l'ús de renovables. Va assegurar que si era president construiria els oleoductes Keystone XL i Dakota Access, que Obama havia paralitzat, pressionat per les protestes populars.

En el seu tercer dia com a president, Trump va donar llum verda als oleoductes. Aquest dimarts complirà amb alguns dels altres compromisos signant una ordre executiva per acabar amb 6 de les mesures per lluitar contra el canvi climàtic que havia impulsat Obama, entre les quals el seu pla d'energia neta. Pel que se sap fins ara, la norma no afectarà l'Acord de París, amb el qual Trump encara no ha decidit si es comprometrà o no.

Amb el decret, el president nord-americà pretén reescriure les directrius que regulen les emissions de carboni al país i anul·lar les "polítiques de canvi climàtic que posen en risc l'economia nord-americana", ha dit un funcionari de la Casa Blanca.

L'ordre la firmarà des de la seu de l' Agència de Protecció Ambiental, un organisme que va tenir un paper clau durant l'anterior administració però que ara dirigeix un negacionista del canvi climàtic, Scott Pruitt, i que a partir d'ara només se centrarà en polítiques d'"aigua neta i aire net".