Trump destitueix Steve Bannon com a assessor de seguretat nacional

Donald Trump ha cessat el seu cap d'estratègia, Steve Bannon, del Consell Nacional de Seguretat. Considerat fins ara home de màxima confiança del president nord-americà, el moviment es llegeix en clau de lluita interna de poder en aquest òrgan que fixa l'estratègia militar i de seguretat del país. Així, Trump reforça la jerarquia del general H.R. McMaster, a qui va nomenar fa tot just uns mesos assessor de seguretat nacional en substitució del també general Michael Flynn, que va haver de dimitir després que es coneguessin els seus vincles amb Rússia.



La decisió inicial de Trump d'incloure Bannon en aquest òrgan havia generat controvèrsia, ja que es tractava de la primera vegada que incloïa com a convidat permanent d'aquestes reunions de seguretat nacional un assessor polític com Bannon, que no té experiència prèvia en matèria de política exterior ni de seguretat.

La Casa Blanca ha reestructurat el Consell Nacional de Seguretat i l'organigrama ja no mostra Bannon com a assessor. Per contra , el director d'Intel·ligència Nacional, Dan Coats, i el cap de l'Estat Major Conjunt, el general Joseph Dunford, tornen a ser "participants regulars" del consell, ja que en un primer moment es va assenyalar que hi assistirien només quan es debatessin "temes relacionats amb les seves responsabilitats i la seva experiència".



McMaster compta ara amb autoritat per establir l'agenda i el calendari de trobades del consell, segons aquestes informacions.



Bannon, exdirector de la pàgina web d'ultradreta Breitbart News i cap de la campanya electoral de Trump, té una gran rellevància a la Casa Blanca, cosa que ha generat suspicàcies al Congrés i en cercles diplomàtics donat el seu perfil poc convencional.