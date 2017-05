Trump dinamita la cimera del G-7

El primer ministre italià, Paolo Gentiloni, com a amfitrió de la trobada, va comparèixer ahir a la tarda al luxós hotel San Domenico, a la localitat siciliana de Taormina, per informar sobre el comunicat final de la cimera del G-7. Tot i que va insistir molt que la trobada havia sigut tot un èxit, la seva cara era un poema i els resultats de la cimera indicaven que l’ampolla està més buida que plena. El president nord-americà, Donald Trump, va dinamitar la trobada: es va negar a firmar un acord sobre el canvi climàtic i va imposar les seves exigències.

Per primera vegada la trobada del selecte grup dels set països més industrialitzats del món -Alemanya, el Canadà, els Estats Units, França, Itàlia, el Japó i el Regne Unit- es va acabar sense un pla d’acció, i encara menys un pressupost. O sigui, el G-7 no va adoptar cap compromís financer i només va aprovar un simple text final de sis pàgines, sense annexos de cap tipus.

Crisi migratòria

“Nosaltres vam participar amb els tècnics en les negociacions del comunicat final de la cimera, i havíem aconseguit que s’hi incloguessin moltes de les nostres demandes”, va explicar Livia Zoli, de l’ONG ActionAid, després que Gentiloni donés a conèixer l’escrit. L’activista no podia entendre com era que el text havia canviat tant durant els últims dos dies, i atribuïa les modificacions a la “influència del govern nord-americà”.

Per exemple, el comunicat final fa referència a la crisi migratòria, un dels problemes clau tractats a la cimera i una de les raons per les quals la trobada es va celebrar precisament a Sicília, lloc on desembarquen cada setmana centenars de refugiats rescatats a la Mediterrània. Però el text consensuat pel G-7 afirma el següent: “Reconeixem la necessitat de donar suport als refugiats com més a prop dels seus països d’origen millor”. I segueix dient: “Acordem establir acords per ajudar a crear les condicions dins de les fronteres d’aquests països per resoldre el problema de la immigració”. És a a dir, l’objectiu és evitar que aquestes persones arribin a les fronteres dels països occidentals, una postura defensada pels Estats Units, el Japó i el Regne Unit. En canvi, Itàlia, el Canadà i Alemanya es mostraven més oberts a l’acollida.

Els països del G-7 també van acordar exigir a Corea del Nord que abandoni “tots els programes balístics i nuclears”, que era una altra de les demandes del govern de Washington. De fet, si Kim Jong-un s’hi nega, els països més industrialitzats del món es van mostrar disposats a reforçar les seves sancions a la república comunista, segons van advertir. I el mateix faran amb Rússia si no implementa els anomenats Acords de Minsk per pacificar l’est d’Ucraïna.

La guerra a Síria també ocupa una part important del comunicat final. El G-7 es va mostrar fins i tot “preparat per contribuir a la reconstrucció” d’aquest país, però va aclarir que només ho farà si s’hi du a terme “una transició política creïble”. I no només això. Els països més industrialitzats del món van passar la patata calenta una vegada més a Rússia i l’Iran, ja que l’escrit final de la cimera destaca: “Aquells que tenen influència sobre el règim sirià, sobretot Rússia i l’Iran, han de fer tot el possible per fer servir el seu poder per posar fi a aquesta tragèdia”.

L’única cessió dels EUA

El president nord-americà sí que va haver de donar el braç a tòrcer en la qüestió del comerç internacional. Trump es va haver d’empassar el seu “ America first ” (Amèrica primer), que tant va repetir durant la seva campanya electoral, i acceptar que el club dels set es declarés oficialment en contra del proteccionisme comercial, malgrat les reticències inicials nord-americanes. “Reiterem el compromís de mantenir els nostres mercats oberts i de lluitar contra el proteccionisme, mentre ens mantenim ferms contra les pràctiques comercials injustes”, especifica el comunicat final de la cimera.

Però, això sí, Trump es va assegurar que deixava la seva empremta personal a la trobada de Taormina. L’inquilí de la Casa Blanca es va resistir a pronunciar-se sobre l’Acord de París sobre el canvi climàtic i es va desmarcar de la resta de països que conformen el G-7, que es van comprometre a complir aquests pactes. “Prendré la resolució final sobre els Acords de París la setmana vinent”, va escriure Trump a Twitter, mantenint la incògnita, un cop acabada la cimera.

Amb tot, la resta de líders polítics van intentar treure ferro al contratemps. El president francès, Emmanuel Macron, fins i tot en va fer una lectura positiva. “Els Estats Units volien deixar l’Acord de París i ara, en canvi, Trump està disposat a reflexionar sobre aquest tema -va subratllar-. Jo ho valoro com un progrés, i espero sincerament que el president nord-americà prengui consciència de la importància dels pactes pel clima”, va afegir.

Els que no ho van considerar un progrés van ser els centenars de manifestants que van protestar ahir contra el G-7. Ho van fer a vuit quilòmetres de Taormina, al poble veí de Giardini Naxos, perquè les forces de seguretat no els van permetre acostar-se més al lloc de la cimera. Els representants del G-7 ni es van assabentar de la protesta.