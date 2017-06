Trump es felicita per la crisi diplomàtica al golf Pèrsic que deixa aïllat Qatar

Donald Trump s'ha apuntat com a mèrit propi el trencament de relacions diplomàtiques de 6 països del golf Pèrsic amb l' emirat de Qatar. El president nord-americà ha afirmat que el seu recent viatge al Pròxim Orient per reunir-se amb líders àrabs "ja està donant els seus fruits" i s'ha mostrat satisfet que els autòcrates àrabs portin a la pràctica la promesa d'adoptar una línia dura per tallar el finan çament dels grups islamistes radicals . "Potser això serà el principi de la fi de l'horror del terrorisme", ha escrit a Twitter.

...extremism, and all reference was pointing to Qatar. Perhaps this will be the beginning of the end to the horror of terrorism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de juny de 2017

So good to see the Saudi Arabia visit with the King and 50 countries already paying off. They said they would take a hard line on funding... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de juny de 2017

A la cimera de Riad, Trump va culpar l'Iran de ser el responsable de la inestabilitat a la regió i va demanar als països musulmans que liderin la iniciativa en contra de la radicalització, que ara s'hauria materialitzat en contra de Qatar.

During my recent trip to the Middle East I stated that there can no longer be funding of Radical Ideology. Leaders pointed to Qatar - look! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de juny de 2017





"Durant el meu recent viatge al Pròxim Orient vaig dir que no hi podia haver més finançament a la ideologia radical -ha escrit el president nord-americà- Els líders [àrabs presents a la cimera] van assenyalar Qatar".