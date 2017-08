Trump diu que està a punt per a la guerra

El president nord-americà, Donald Trump, va anunciar ahir per tercera vegada en una mateixa setmana que els Estats Units estan preparats per atacar el règim de Kim Jong-un. En aquesta ocasió va llançar un avís provocador a través del seu compte de Twitter: “La nostra resposta militar està completament preparada per al combat, per si Corea del Nord actua de manera imprudent”. El missatge pretenia alertar Pyongyang, que ha avançat en el seu programa d’armes nuclears i podria estar preparat per llançar un míssil en direcció a l’illa de Guam, el territori nord-americà més pròxim a Corea del Nord, o fins i tot al continent americà.

Trump ja havia promès desplegar “un foc i una fúria mai vistos al món contra el règim de Kim Jong-un”. Tot i això, per reforçar encara més aquest missatge, ahir va compartir una publicació a les xarxes socials del Comandament del Pacífic dels EUA, que indicava que els bombarders B-1B “estan preparats per complir amb la missió de la unitat de les forces armades dels EUA a Corea en cas de ser convocades”.

De fet, el lema de les tropes nord-americanes que estan desplegades a Corea del Sud és “A punt per lluitar avui”. De tota manera, encara no hi ha indicis que l’exèrcit s’estigui mobilitzant de tal manera que pugui semblar que es preparen per a un atac.

Ara per ara, però, la guerra verbal genera molta incertesa. Les declaracions de Trump no deixen clar quin tipus d’acció cal per part de Corea del Nord perquè els Estats Units responguin militarment. El 4 de juliol Pyongyang va provar per primera vegada i amb èxit un míssil balístic intercontinental, que va acabar en aigües japoneses però que ja era capaç d’arribar al continent americà. En aquella ocasió, els analistes ja van dir que el règim de Kim Jong-un tenia capacitat per reduir suficientment les ogives nuclears -la part davantera del projectil- per posar-les en míssils de gran abast. Si en realitat no ho pogués aconseguir, Corea del Nord encara afronta diversos obstacles tècnics abans de poder fer un atac nuclear. Com, per exemple, assegurar-se que les ogives suporten la pressió de l’atmosfera en el moment de retornar a la superfície terrestre després del llançament.

Tot i que el risc al continent nord-americà no és tan imminent, sí que ho és a l’Àsia, on hi ha l’illa de Guam. També a Corea del Sud, on de moment no hi ha hagut moviments d’evacuació dels civils que viuen a la península. Diversos analistes recorden que Corea del Nord, amb armes nuclears o sense, té artilleria convencional suficient per destruir la capital del seu veí, Seül, i altres zones sud-coreanes.

Les reaccions internacionals

Des de Moscou, el ministre d’Exteriors rus, Serguei Lavrov, va demanar ahir a Pyongyang i a Washington que subscrivissin el pla russo-xinès. Segons aquesta proposta, acordada per Vladímir Putin i Xi Jinping al juliol, Corea del Nord es comprometria a congelar les proves de míssils i el programa d’armes nuclears, i els Estats Units i Corea del Sud imposarien una moratòria als exercicis militars a gran escala a la zona. Però ni Trump ni Kim Jong-un han signat el pla.

Lavrov ha catalogat el risc d’una confrontació militar entre els Estats Units i Corea del Nord de “molt alt”. “Desafortunadament, la retòrica a Washington i Pyongyang està començant a excedir-se”, va indicar el ministre, “tot i això, esperem que predomini el sentit comú”.

Per la seva banda, el govern xinès, un dels pocs aliats de Corea del Nord, va demanar a tots dos països que acabin amb unes tàctiques que estan generant tensions a la regió. “La Xina espera que totes les parts controlin les seves paraules i accions, contribueixin a la relaxació de les tensions per construir confiança mútua i abandonin el vell mètode de presumir del seu poder”, va declarar ahir el portaveu del ministeri d’Afers Exteriors xinès, Geng Shuang.

La cancellera alemanya, Angela Merkel, també es va referir a “l’escalada de la retòrica” entre Corea del Nord i els EUA i va indicar que “és la resposta equivocada”. “Veig la necessitat d’un treball permanent al Consell de Seguretat de l’ONU, així com una estreta cooperació entre els països implicats, especialment els Estats Units i la Xina”, va dir Merkel a Berlín.

L’ONU va reiterar ahir la seva preocupació per l’escalada verbal entre Corea del Nord i els Estats Units i va instar els dos països a “reduir la tensió”. Stéphane Dujarric, portaveu del secretari general de l’ONU, António Guterres, va indicar que per a les Nacions Unides el “full de ruta” és la resolució aprovada el cap de setmana passat pel Consell de Seguretat, que amplia les sancions a Corea del Nord pels seus assajos amb míssils balístics.