Trump eleva el to en les converses amb líders estrangers

“El món està amenaçat i té problemes, però jo els arreglaré. Així que quan sentiu a parlar de les dures trucades que estic mantenint [amb líders internacionals], no us preocupeu. Són dures perquè fins ara totes les nacions del món s’han aprofitat de nosaltres i això s’ha d’acabar”. El president dels Estats Units, Donald Trump, justificava ahir amb aquestes paraules les tenses converses telefòniques que va mantenir aquest cap de setmana amb els líders de Mèxic i d’Austràlia, els detalls de les quals han filtrat alguns mitjans nord-americans.

Hores abans de fer aquest discurs al tradicional Esmorzar Nacional d’Oració -un acte que mescla política i religió i que se celebra anualment el primer dijous de febrer-, el Washington Post havia publicat el contingut de la xerrada que van mantenir Trump i el primer ministre australià, Malcolm Turnbull. Segons el diari, la trucada havia de durar una hora però es va acabar abruptament al cap de 25 minuts després que els dos líders intercanviessin dures paraules sobre l’acollida de refugiats i Trump assegurés que la conversa que estaven mantenint era “de lluny, la pitjor” que havia tingut aquell dia amb líders internacionals. La discussió es va desencadenar a causa dels 1.250 refugiats que Barack Obama s’havia compromès a portar als Estats Units, provinents dels polèmics centres de detenció de les illes Nauru i Manus. Trump va dir a Turnbull que entre els refugiats hi podria haver “els pròxims terroristes de Boston” i que un acord com aquest suposaria la seva mort política.

Després de les filtracions, el primer ministre australià es va negar a fer cap comentari sobre la trucada i a confirmar si s’havia acabat abans del previst. “L’única cosa que us puc dir és que durant la conversa Trump em va assegurar que mantindrà l’acord firmat amb l’administració Obama sobre el reassentament de refugiats”, va dir. La reacció del president dels EUA a l’article del Washington Post va ser més visceral i a través de Twitter: “¿Us ho podeu creure? L’administració Obama va acceptar acollir milers d’immigrants il·legals d’Austràlia. Per què? Estudiaré aquest acord estúpid”.

La trucada podria encetar un conflicte diplomàtic entre dos països que són aliats naturals i forçar l’acostament de Canberra a la Xina, amb qui té un sòlid acord comercial i que es postula per substituir els EUA com a força dominant a la regió de l’Àsia i el Pacífic.

L’amenaça a Peña Nieto

Turnbull no és l’únic amb qui el magnat novaiorquès va tenir una picabaralla telefònica el cap de setmana passat. Segons l’agència de notícies AP, divendres Trump va amenaçar el president mexicà, Enrique Peña Nieto, d’enviar tropes al país per ocupar-se dels “bad hombres ” si els soldats mexicans no fan res per controlar-los. El republicà va fer servir el terme “ bad hombres ” en campanya per referir-se als immigrants però en aquest cas sembla que es referia als càrtels de droga.

El govern mexicà i la Casa Blanca han desmentit que aquestes amenaces es produïssin i asseguren que la transcripció del diàleg que s’ha publicat és totalment falsa. Mèxic i els EUA estan en un molt mal moment de les relacions bilaterals a causa del decret de Trump per construir el mur a la frontera, que pretén que paguin els mexicans. Enrique Peña Nieto diu que no el pagarà i per això la setmana passada va cancel·lar la seva visita oficial a Washington.

El nou president nord-americà només du 14 dies al càrrec i en aquest temps ha fet de la confrontació la seva marca. Potser és per aquest caràcter bel·ligerant que, segons una enquesta de l’European Council on Foreign Relations, un 55% dels europeus i un 40% dels nord-americans creuen que la relació entre els Estats Units i Europa empitjorarà sota el mandat de Donald Trump.