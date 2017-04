Trump elogia el paper de l’OTAN i diu que “ja no és obsoleta”

“Vaig dir que era obsoleta. Ja no és obsoleta”. El president dels Estats Units, Donald Trump, va mostrar així ahir el seu canvi d’actitud sobre la importància de l’Organització del Tractat de l’Atlàntic Nord (OTAN). Aquesta frase li va servir per deixar enrere els seus múltiples atacs contra l’aliança militar, tant durant la campanya electoral com durant la transició de poder entre la presidència del seu antecessor, Barack Obama, i la seva.

Trump, que va rebre a la Casa Blanca el secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, va reafirmar el compromís del seu país amb l’aliança atlàntica i va elogiar el seu paper per la pau des de la seva creació, fa 67 anys. El mandatari nord-americà també va explicar que el canvi en la seva opinió respecte a l’organisme s’explica perquè ara lluita contra el terrorisme. L’afirmació, però, no és exacta i, de fet, Stoltenberg li va recordar l’entrada dels països de l’OTAN a la guerra de l’Afganistan després dels atacs de l’11-S.

El secretari general de l’aliança militar va assegurar que va tenir una reunió excel·lent i productiva amb Trump i va celebrar el suport dels Estats Units a la seguretat d’Europa. “En un món perillós i imprevisible és important tenir amics. I en l’OTAN Amèrica hi té els millors amics i aliats del món”, va dir.

Contribucions i reforma

Tot i el seu ferm compromís amb els aliats, Trump els va tornar a demanar que augmentin les seves contribucions. “Ens hem d’assegurar que els membres de l’OTAN compleixin amb les seves obligacions financeres i paguin el que deuen”, va afirmar en la roda de premsa amb Stoltenberg. El magnat considera que tots els membres haurien de complir “la seva responsabilitat” de contribuir un 2% en defensa.

Durant la campanya presidencial es va queixar en diverses ocasions que el seu país pagava massa i que “estava sent estafat” pels seus aliats. A Cleveland, durant la convenció republicana de l’estiu de l’any passat, també va insinuar que si aconseguia ser president el compromís dels EUA amb els membres de l’OTAN dependria de si han fet les seves contribucions o no.

L’obligació de la defensa mútua és la base d’aquesta aliança militar, nascuda després de la Segona Guerra Mundial. La premissa que un atac contra un membre és un atac contra tots és l’essència del grup. I, per això, les declaracions de Trump sobre l’OTAN, com a candidat republicà primer i com a president de la primera potència militar de l’aliança i del món després, van causar preocupació entre els seus aliats.

En la reunió d’ahir, però, el president nord-americà va mostrar un fort compromís amb el grup, com ja ho va fer al gener, durant la visita de la primera ministra del Regne Unit, Theresa May, a la Casa Blanca. “Estic al 100% amb l’OTAN”, va declarar llavors.

Trump també va agrair el suport de l’aliança a la seva acció militar a Síria de fa pocs dies contra el règim de Baixar al-Assad. “És hora d’acabar amb aquesta guerra brutal”, va dir, i va reiterar que estava horroritzat per l’ús d’armes químiques contra la població civil, inclosos nens. Sobre la relació de l’OTAN i Rússia, aliat d’Al-Assad, va dir que seria bo que tinguessin una bona relació.