Trump encara creu que el canvi climàtic és una farsa? Una marxa per la “veritat” sobre el ‘Russiagate’

Com a home de negocis, el president Trump va fer sovint una crítica desdenyosa del concepte canvi climàtic. En els anys previs a aspirar a la presidència, va qualificar-lo d’“inexistent”, de “mític” i d’una “estafa total”. Cada cop que queia la neu sobre Nova York, semblava que trobava una excusa per burlar-se de la idea de l’escalfament global. “L’escalfament global ha demostrat ser una notícia falsa que es repeteix i repeteix”, va escriure a Twitter el 2012. En un altre tuit atribuïa la creació del concepte “a i per als xinesos” per obligar els nord-americans a optar per uns “productes no competitius”. Un any més tard deia que l’escalfament és “una broma total i molt cara”.

Però divendres passat, un dia després que anunciés la retirada dels Estats Units de l’Acord de París contra el canvi climàtic, la Casa Blanca es va negar a afirmar que el president encara consideri el canvi climàtic una falsa alarma. Mentre molts líders mundials es van comprometre a continuar amb la lluita sense els nord-americans, els assessors de Trump s’esmerçaven per defensar la seva decisió i, en ser pressionats per la premsa, admetien desconèixer quin és el seu punt de vista científic subjacent en aquest debat. “No he tingut l’oportunitat de tenir aquesta discussió”, va afirmar Sean Spicer, secretari de premsa de la Casa Blanca.

“No parlo pel president”, va afirmar Ryan Zinke, el secretari d’Interior. “Li haurà de preguntar vostè”, va respondre Kellyanne Conway, assessora de la Casa Blanca. Des de divendres Trump no ha donat cap oportunitat perquè l’hi preguntin i ha promès renegociar l’acord en uns termes més justos per als Estats Units, així que saber si accepta o rebutja la ciència del clima determinarà l’estratègia.

En el seu discurs no va fer cap referència a aspectes científics ni al seu vell escepticisme. Per contra, Trump va parlar sobretot en termes econòmics, amb l’argument que el president Barack Obama va signar un mal acord per als nord-americans que ha emmanillat l’economia i ha posat els Estats Units en desavantatge davant dels seus competidors internacionals. El president no va dir en cap moment si l’objectiu té sentit o no té sentit, només que el pacte és una càrrega.

Risc de contradiccions

Cap dels assessors de Trump no ha volgut fer cap aclariment, potser per evitar-se encara més crítiques dins i fora del país, i fins i tot de la seva pròpia base electoral. En les últimes setmanes, el personal de la Casa Blanca ha conegut el risc que suposa fer matisacions de declaracions de Trump, ja que en qüestió de dies, o fins i tot d’hores, acaben sent negades o contradites.

“Crec que la retirada de París és l’acció més gran que he vist d’un president”, va dir Steve Milloy, que dirigeix JunkScience.com, una web que desacredita el canvi climàtic i que va formar part de l’equip de transició sobre medi ambient de Trump. No obstant, tampoc no parla clar. “Pregunteu-li què creu”, va afegir Milloy.

En canvi, els defensors de l’Acord de París apunten que Trump ni s’ha molestat a informar-se abans de prendre una decisió amb enormes conseqüències. “No admetent els seus punts de vista, la Casa Blanca amaga la indiferència de Trump per mirar-se la qüestió seriosament”, va afirmar Andrew Light, exfuncionari del departament d’Estat d’Obama i negociador a París.

Milers de persones van sortir ahir als carrers de diverses ciutats nord-americanes per exigir una investigació independent sobre els possibles llaços entre la campanya presidencial de Donald Trump i el govern rus de Vladímir Putin. L’anomenada Marxa per la Veritat va servir també per qüestionar la retirada dels Estats Units de l’Acord de París.