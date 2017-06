Trump escull Christopher Wray com a nou cap de l'FBI

Donald Trump ja ha escollit un nou cap per a l'FBI: l'exfiscal federal Christopher Wray, que substituirà l'acomiadat James Comey. El president dels Estats Units ho ha anunciat en un tuit aquest dimecres: "Nomino Christopher A. Wray, un home amb credencials impecables, per ser el nou director de l'FBI. Els detalls ben aviat".

L'anunci arriba un dia després que s'hagi fet públic que Comey anirà a declarar sobre les pressions que va rebre del president perquè tanqués la investigació sobre els contactes entre els seus assessors i el Kremlin.

Christopher Wray és una elecció segura, que segueix la tradició. Un home pròxim al Partit Republicà. Sorprèn que sigui l'escollit perquè Trump ha arribat a considerar polítics per ocupar aquest càrrec, cosa que històricament no havia passat mai.

Wray, exfiscal general adjunt, va ser l'encarregat de supervisar la divisió criminal sota la presidència de George W. Bush. El seu nomenament alleugerirà els temors en el si de l'agència federal, preocupada perquè Trump pogués provar de polititzar l'FBI.

El president nord-americà va acomiadar James Comey de manera abrupta. L'exdirector de l'FBI havia dit a diverses persones del seu entorn que tenia la sensació que Trump estava intentant influenciar-lo perquè tanqués les investigacions que podien perjudicar-lo. El nomenament del substitut de Comey tanca un període dur per al líder dels EUA, en què ha vist com els seus arguments sobre l'acomiadament es tornaven en contra seva, ha sigut acusat de compartir informació classificada amb líders russos al despatx Oval i el Senat ha nomenat un consell especial per supervisar les investigacions sobre els vincles entre el seu equip de campanya i Moscou.

La selecció d'un nou cap per a l'FBI ha generat molta expectativa, no només per saber el nom de la persona escollida -que haurà de substituir un director molt estimat pels treballadors de l'agència- sinó per veure com és capaç de gestionar una crisi de tal magnitud el president republicà. Alguns demòcrates ja han dit que consideren que s'hauria d'iniciar un procés de destitució - 'impeachment'- contra Trump.

Wray és vist com com una elecció acceptable entre els agents de l'FBI pel seu sòlid bagatge en l'aplicació de la llei federal. Entre 2003 i 2005 va dirigir la divisió criminal del departament de Justícia, i va centrar els esforços en combatre els escàndols de frau que corcaven el món corporatiu.

D'acord amb la seva biografia, Wray va tenir un rol clau després dels atacs terroristes de l'11 de setembre del 2001 i va supervisar les operacions per reajustar el país a la nova realitat a què havia de fer front.

Abans d'unir-se al departament de Justícia a Washington el 2001, com a fiscal adjunt, va ser fiscal federal a Atlanta. Es va graduar a la universitat de Yale el 1989 i va obtenir el títol d'advocat amb el número 199 a la Yale Law School.