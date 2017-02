“Trump està fent el que va dir que faria”

Rick Zimmerman mirava atentament un quadre amb una fotografia i la signatura de Donald Trump en un dels estands de la convenció anual d’activistes conservadors -coneguda per les seves sigles CPAC- que es va celebrar fins ahir a pocs quilòmetres de Washington. “Al principi no li vaig donar suport perquè creia que era un home massa extravagant, però després el vaig veure en un míting electoral i em va convèncer”, assegura aquest jubilat de Fredericksburg, Virgínia, que explica que va conèixer l’ara president dels Estats Units als anys 80 quan treballava de conductor d’una companyia de transport de luxe de Nova York.

“Recordo que vam parlar de futbol. No era un home estirat com la majoria dels meus clients”, diu, i afegeix que creu que serà un bon president perquè “està fent el que va dir que faria”. Alguns exemples, continua, són la sortida dels Estats Units de l’Acord Comercial Transpacífic (TPP, en anglès) o la construcció d’un mur a la frontera amb Mèxic.

El dubtes inicials de Zimmerman i els d’una majoria a la trobada de conservadors de fa un any s’han esvaït. L’optimisme regnava en la convenció d’enguany perquè, per primer cop en vuit anys, les perspectives de tirar endavant polítiques conservadores són molt bones. Amb el control republicà del Congrés i la Casa Blanca, creuen que veuran per fi la derogació de la reforma sanitària impulsada per l’expresident Barack Obama, un augment de la seguretat a les fronteres del país i una reducció dels impostos i les regulacions de les empreses.

El partit de Trump

Matthew Foldi es passeja vestit amb americana i pantalons amb els colors de la bandera nord-americana pel centre on aquests dies s’han reunit més de 10.000 persones per veure conferències de polítics, activistes i estrelles mediàtiques conservadores. Tot i que durant les primàries presidencials republicanes va treballar per la campanya del senador de Florida, Marco Rubio, ara aquest estudiant de Bethesda, Maryland, diu que dona suport al president Trump, com també en va donar a Obama. “Crec que Obama va fer bé de negociar el tractat comercial TPP i estic d’acord amb la decisió de Trump d’aprovar la construcció de l’oleoducte Keystone XL”, assegura. Segons ell, els tractats comercials han “millorat” la vida dels nord-americans.

De fet, el missatge proteccionista comercial de Trump topa amb l’ortodòxia del Partit Republicà. Foldi considera que encara és “massa aviat” per saber com afectarà l’actual president nord-americà al partit de Ronald Reagan. Però molts republicans ja han començat a abraçar el discurs nacionalista d’ America first de Trump, que consideren que va ser clau per obtenir el vot de molts obrers blancs de Pennsilvània, Wisconsin i Michigan. Aquests tres estats van ser claus en l’inesperat triomf del magnat immobiliari i exestrella d’un reality show.

“El Partit Republicà és ara el partit dels treballadors”, va assegurar Trump divendres passat en el seu discurs a la convenció conservadora. El dia abans, un dels seus consellers més polèmics, Stephen Bannon, va defensar l’estratègia del seu govern amb el nacionalisme econòmic. “Som un país amb una economia. No som sols una economia en un mercat sense fronteres, sinó un país amb una cultura i una raó de ser”, va dir convençut que aquesta creença és la que uneix “conservadors, populistes, llibertaris de dreta i nacionalistes econòmics”.

Trump creu que la globalització va provocar la pèrdua de milers i milers de llocs de treball en la indústria nord-americana, i ha promès recuperar-los. Aquest objectiu, però, no serà fàcil si es té en compte que la majoria d’aquestes feines van desaparèixer per l’increment de les màquines i la tecnologia.

Un president antiestablishment

Les gorres vermelles amb l’eslògan de la campanya electoral de Trump, “Fem Amèrica gran un altra vegada”, predominaven en la convenció i es van convertir en un baròmetre del suport que el president nord-americà té ara entre els conservadors. Katty Sherman, una artista de Columbus, Ohio, en lluïa orgullosa una. “És un home autèntic que entén la gent, tot i ser multimilionari”, subratlla. Sherman explica que durant molt de temps els polítics tradicionals la van desil·lusionar i que per això de seguida va creure que Trump, que es va erigir com el candidat contra les elits, era el millor candidat republicà per recuperar la Casa Blanca.

Per a aquesta fervent seguidora de Trump, els passos fets pel mandatari nord-americà per endurir les condicions per donar visats a immigrants i refugiats ajudaran a millorar la seguretat del país. “Els meus avis eren immigrants. El que vol fer Trump no és antiimigració sinó un tema de seguretat nacional”, diu.

A pocs metres d’ella, Emir Rider Brandau també porta una de les famoses gorres tot i que per raons diferents. “Em considero un demòcrata conservador. No vaig votar Trump i, de fet, porto aquesta gorra per fer enfadar els més progressistes del meu partit”, diu aquest jove de Baltimore, que va anar a la convenció conservadora amb alguns companys republicans de la seva universitat. Brandau creu que els demòcrates estan girant massa a l’esquerra i han abandonat persones com ell. “He sentit coses que m’han agradat, com per exemple que necessitem una economia sostenible. Penso que durant molts anys altres països s’han aprofitat de nosaltres”, es lamenta.

Brandau veu difícil canviar de partit, però estava a l’espera del que passés a Atlanta, Geòrgia, on els demòcrates votaven el seu nou president. “Si guanya Ellison, no crec que pugui donar suport als demòcrates”, va concloure, i va seguir mirant el que oferien els estands d’associacions conservadores.

Tom Perez, nou líder dels demòcrates nord-americans

Els demòcrates nord-americans, encara paint la sonora derrota a les urnes del novembre passat, van elegir ahir un nou líder per encarar aquesta nova etapa. Es tracta de Tom Perez, d’origen dominicà, que havia sigut membre de l’administració Obama i que tenia el suport oficial de l’exvicepresident, Joe Biden, una de les cares més populars entre els demòcrates. Perez, de l’ala més tradicional del partit i considerat el candidat oficialista, ha estès la mà, després de ser elegit, a Keith Ellison, el seu contrincant més directe en aquesta cursa pel lideratge, que representava l’ala més progressista del partit i que tenia el suport de Bernie Sanders. Perez va demanar a Ellison que fos el seu número dos dins del partit i aquest va acceptar perquè els demòcrates no poden permetre’s el “luxe” d’estar dividits, segons el mateix Ellison, després de perdre la presidència i fracassar en l’intent de prendre als republicans la majoria al Senat.